Localizan Sin Vida a Mujer con Reporte de Desaparición en Apodaca, NL; Investigan a su Pareja

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de una mujer que contaba con reporte de desaparición y cuyo cuerpo fue localizado al interior de una vivienda en el municipio de Apodaca, durante las primeras horas de este lunes.

El despliegue de elementos del Grupo Antisecuestros, policías municipales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada en un domicilio ubicado sobre la calle Delia, en el primer sector de la colonia Arboledas.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo habría sido localizado por familiares de la víctima durante la tarde del domingo 12 de julio. Posteriormente, las autoridades implementaron un operativo luego de que, presuntamente, lograran ubicar la señal del teléfono celular de la mujer, lo que permitió dar con el inmueble.

El inmueble donde fue encontrada sería de su pareja

De manera extraoficial trascendió que la víctima fue identificada como Mónica Briseth, de 32 años, quien era buscada desde el pasado 11 de julio, fecha en que sus familiares perdieron contacto con ella y presentaron la denuncia correspondiente por su desaparición.

Según una fuente cercana a la investigación, el cadáver fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda y presentaba diversas lesiones visibles. No obstante, será la autopsia de ley la que determine la causa oficial del fallecimiento.

Las primeras indagatorias apuntan a que el domicilio pertenece a la pareja sentimental de la mujer, quien fue asegurado por las autoridades y permanece bajo investigación al ser considerado el principal sospechoso.

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, la autoridad no ha emitido información oficial sobre el móvil del crimen ni la situación jurídica del hombre investigado.