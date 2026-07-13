Localizan Sin Vida a Mujer con Reporte de Desaparición en Apodaca, NL; Investigan a su Pareja

Una mujer que contaba con reporte de desaparición fue localizada sin vida al interior de una vivienda en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Casa donde encuentran a mujerFoto: N+

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Mónica Briseth, reportada desaparecida, fue encontrada muerta en Apodaca. Su pareja está bajo investigación. La Fiscalía busca esclarecer el caso. Conoce más detalles.

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