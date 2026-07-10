Hallan Restos Humanos y un Artefacto Explosivo Durante Búsqueda en Tamaulipas

Además de localizar diversos restos óseos humanos que se presumen sean de una mujer, integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas también localizaron un dispositivo explosivo artesanal en una brecha.



De acuerdo a la Asociación, en el sitio también fue localizado un pantalón de mezclilla talla 32, playera de tirantes, una bota talla 3 y medio y calcetines color beige; prendas que pudieran coadyuvar a la identificación de la víctima.

Hallazgo en Miguel Alemán fue Realizado por Colectivo de Búsqueda

Estos hallazgos se suscitaron precisamente en una construcción abandonada ubicada en el Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, donde los familiares fueron acompañados por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y Guardia Estatal.



Con esto, los familiares de víctimas de desaparición forzada demuestran una vez más a los peligros a los que se exponen en esta ardua labor que realizan casi a diario con la finalidad de encontrar a los suyos.