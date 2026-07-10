Hallan Restos Humanos y un Artefacto Explosivo Durante Búsqueda en Tamaulipas

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron presuntos restos óseos humanos y un dispositivo explosivo artesanal

Hallan Restos Humanos y un Artefacto Explosivo Durante Búsqueda en TamaulipasFoto: Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

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En una búsqueda en Tamaulipas, se hallaron restos óseos que podrían ser de una mujer y un dispositivo explosivo. La labor de los familiares es cada vez más arriesgada.

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