México, Abierto a Recuperar Relación Diplomática con Perú: Esto Dijo Sheinbaum

México busca recuperar lazos con Perú; la presidenta Sheinbaum dijo que la ruptura fue decisión de dicho país

SheinbaumLa presidenta Sheinbaum aseguró que México busca tener una buena relación con Perú. Foto: Presidencia

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