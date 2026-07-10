México, Abierto a Recuperar Relación Diplomática con Perú: Esto Dijo Sheinbaum

En su conferencia matutina de hoy, 10 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México está abierto a recuperar la relación diplomática con Perú; en N+ te compartimos qué dijo.

Señaló que dio instrucciones para iniciar acercamientos con el próximo equipo de gobierno peruano y recordó que México no fue quien rompió las relaciones diplomáticas.

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"Sí tenemos intención de retomar la relación con Perú, nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron qué bueno tenga deseos la presidenta hoy electa. Le pedí al canciller establecer comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de recuperar esa relación", dijo.

¿Por qué rompieron las relaciones entre México y Perú?

La relación entre ambos países se deterioró tras la postura del Gobierno de México sobre el proceso judicial contra el expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue detenido después de su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Sheinbaum reiteró que la posición de México fue únicamente de carácter declarativo y sostuvo que desde la perspectiva del Gobierno mexicano, la detención de Castillo fue ilegal.

La mandataria insistió en que esa postura no implicó acciones adicionales contra el Gobierno peruano y aseguró que fue Perú quien decidió romper las relaciones diplomáticas con México.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, manifestó su interés por reconstruir la relación bilateral.

La próxima mandataria peruana señaló que existe voluntad de su parte para retomar los lazos diplomáticos con México, luego de que ambos países mantuvieron suspendidas sus relaciones desde noviembre de 2025.

FBPT