Descarrila Tren de Carga en Veracruz; Se Investigan las Causas

La madrugada de este viernes 10 de julio, habitantes del municipio de Camerino Z. Mendoza en la región centro del estado de Veracruz, vivieron momentos de tensión cuando escucharon un fuerte estruendo en la zona, y es que se descarriló en tren de carga, lo que movilizó personal ferroviario y grupos de auxilio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Descarrilamiento de Tren Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Veracruz

Al momento se desconoce el motivo que originó el descarrilamiento de la pesada unidad, aunque presuntamente podría deberse a una falla humana en la operación del ferrocarril, aunque también se maneja la posibilidad del sabotaje a la vías del tren, esto con la intención de detenerlo para intentar robar la carga transportada, sin embargo serán las autoridades correspondientes quienes investiguen y determinen las verdaderas causas del descarrilamiento.

Cuerpos de emergencias y personal ferroviario atienen descarrilamiento

Tras el incidente, en el punto donde ocurrido se dieron cita personal de la empresa ferroviaria quienes se encargaron de iniciar con las tareas así como las diligencias correspondientes. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, y personal de seguridad privada de la empresa ferroviaria, quienes realizaron las maniobras.

Se prevé que as labores para el retiro de los vagones afectados continuarán durante la mañana de este viernes. Afortunadamente, según los primeros reportes se pudo confirmar que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en los vagones y en las vías.

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