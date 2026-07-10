Descarrila Tren de Carga en Veracruz; Se Investigan las Causas

Un fuerte estruendo generó tensión entre los habitantes de Camerino Z. Mendoza, luego de que el tren sufriera un descarrilamiento al transitar por esta zona de la entidad veracruzana.

Descarrilamiento de tren genera momentos de tensión entre habitantes de Camerino Z Mendoza en VercaruzFoto: N+

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Tensión en Camerino Z. Mendoza: un tren de carga se descarrila causando un fuerte estruendo. Afortunadamente, no hay heridos. ¿Sabotaje o error humano? Las autoridades investigan.

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