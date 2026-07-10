Descarrila Tren de Carga en Veracruz; Se Investigan las Causas
Un fuerte estruendo generó tensión entre los habitantes de Camerino Z. Mendoza, luego de que el tren sufriera un descarrilamiento al transitar por esta zona de la entidad veracruzana.
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Tensión en Camerino Z. Mendoza: un tren de carga se descarrila causando un fuerte estruendo. Afortunadamente, no hay heridos. ¿Sabotaje o error humano? Las autoridades investigan.
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PorRedacción N+
La madrugada de este viernes 10 de julio, habitantes del municipio de Camerino Z. Mendoza en la región centro del estado de Veracruz, vivieron momentos de tensión cuando escucharon un fuerte estruendo en la zona, y es que se descarriló en tren de carga, lo que movilizó personal ferroviario y grupos de auxilio.
Al momento se desconoce el motivo que originó el descarrilamiento de la pesada unidad, aunque presuntamente podría deberse a una falla humana en la operación del ferrocarril, aunque también se maneja la posibilidad del sabotaje a la vías del tren, esto con la intención de detenerlo para intentar robar la carga transportada, sin embargo serán las autoridades correspondientes quienes investiguen y determinen las verdaderas causas del descarrilamiento.
Cuerpos de emergencias y personal ferroviario atienen descarrilamiento
Tras el incidente, en el punto donde ocurrido se dieron cita personal de la empresa ferroviaria quienes se encargaron de iniciar con las tareas así como las diligencias correspondientes. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, y personal de seguridad privada de la empresa ferroviaria, quienes realizaron las maniobras.
Se prevé que as labores para el retiro de los vagones afectados continuarán durante la mañana de este viernes. Afortunadamente, según los primeros reportes se pudo confirmar que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en los vagones y en las vías.