Aeropuerto Internacional de Querétaro Reporta Cierre de Pista Hoy; Esto Sabemos

Las condiciones meteorológicas adversas obligaron al cierre temporal de la pista del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), lo que ha generado afectaciones en algunos vuelos programados para este viernes 10 de julio.

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos programados?

El Aeropuerto Internacional de Querétaro recomendó a los viajeros mantenerse en contacto directo con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo, ya que por el momento no existe una hora estimada para la reapertura de la pista.

A través de un aviso oficial, la terminal aérea informó que la suspensión de operaciones responde únicamente a las condiciones climatológicas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y de las operaciones aéreas.

Las autoridades aeroportuarias solicitaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se dará a conocer cualquier actualización sobre la reanudación de las operaciones y el estado de los vuelos.