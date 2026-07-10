Aeropuerto Internacional de Querétaro Reporta Cierre de Pista Hoy; Esto Sabemos

El Aeropuerto Internacional de Querétaro informó el cierre temporal de su pista, lo que ha provocado afectaciones en algunos vuelos programados.

Cierran Pista del Aeropuerto Internacional de Querétaro por Mal ClimaFoto: AIQ

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Cierre temporal de pista en el Aeropuerto de Querétaro por condiciones meteorológicas. Afectaciones en vuelos programados. Mantente informado con tu aerolínea y canales oficiales.

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