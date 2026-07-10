Localizan a un Joven Sin Vida con una Venda en la Cabeza en la Ciudad de Puebla

Un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue localizado sin vida sobre el camino a Jardínes de la Montaña y la Calzada Emiliano Zapata al oriente de la ciudad de Puebla.

Alrededor de las 7:00 horas de este 10 de julio, un automovilista reportó a los números de emergencia que a pie de carretera había un joven herido.

Policías municipales y paramédicos acudieron al llamado y encontraron al varón quién tenía manchas de sangre en el rostro y una venda en la cabeza; Poco después, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Investigan homicidio de un hombre en Jardínes de la Montaña de Puebla

La zona fue acordonada y minutos después arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo las diligencias de levantamiento de cadáver.

Durante las diligencias fue encontrado un casquillo percutido aparentemente de calibre 9 milímetros, por lo que se presume que el crimen fue cometido en otra zona y después abandonaron el cuerpo en dicha carretera.

🚨 #ÚltimaHora



Tras los hechos ocurridos en la colonia 2 de Marzo y en Jardines de la Montaña, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial.



⚠️Ya se encuentran las autoridades competentes. pic.twitter.com/JCxPoqXMza — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 10, 2026

Agentes ministeriales investigan el homicidio para esclarecer el móvil y dar con los responsables; En tanto a la identidad de la víctima, no han revelado detalles.

Localizan a un hombre sin vida en la colonia Cerro del Márquez de Puebla

Armado de 37 años de edad fue localizado sin vida y con huellas de violencia en la Avenida Las Torres y la Resurrección en la colonia Cerro del Márquez al norte de la ciudad de Puebla.

El hombre vestido con chamarra negra y short gris estaba tirado sobre un camino de terracería, por lo que personas quienes caminaban por la zona informaron a las autoridades.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron y confirmaron que el varón tenía una herida del lado izquierdo de la cara. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas a bordo de la ambulancia 286 confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudieron familiares quienes reconocieron a la víctima y señalaron que comúnmente desaparecía, además que consumía cristal. La Fiscalía General del Estado (FGE) fue la encargada de llevar a cabo el levantamiento de cadáver e iniciar con las investigaciones.

Con información de N+

MCS