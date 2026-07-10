Localizan a un Joven Sin Vida con una Venda en la Cabeza en la Ciudad de Puebla

Un hombre de aproximadamente 25 años fue encontrado muerto sobre el camino a Jardínes de la Montaña y la Calzada Emiliano Zapata de Puebla.

Localizan un muerto en Jardines de la Montaña, Puebla.Foto: Juan M.

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Hombre de 25 años hallado sin vida en Puebla con signos de violencia. Autoridades investigan el móvil del crimen. Conoce los detalles de este impactante caso.

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