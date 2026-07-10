¿Qué Hacer Si No Cayó Tercer Pago de Apoyo Bienestar Mujeres 18 a 59 Años? Asegura Tu Depósito

Durante junio se realizó la tercera dispersión del programa Mujeres con Bienestar 2026 del Estado de México (Edomex), sin embargo algunas beneficiarias han reportado que aún no reciben su depósito. Por ello, acá te decimos qué hacer si no te cayó el tercer pago del apoyo para mexiquenses de 18 a 59 años.

A mediados del mes pasado, Juan Carlos González Romero dio a conocer el calendario de pagos de Mujeres Bienestar, con el cual se realizó el depósito de los 2,500 pesos del tercer bimestre del año, mayo y junio 2026.

Sin embargo, aunque la mayoría de beneficiarias sí recibió su apoyo y pudieron utilizar sus recursos de manera habitual con su tarjeta, otras han señalado que no cayó su pago o que no pueden hacer uso de su plástico.

¿Qué hacer si no cayó Apoyo Bienestar para Mujeres de 18 a 59 años?

Si no están en la lista de personas que no recibirían pago en junio, las beneficiarias de Mujeres con Bienestar cuentan con diferentes opciones para solucionar el tema de la falta de pago o conocer la razón por la que su cuenta de la tarjeta está en ceros. Esto es lo que pueden hacer:

Activar tarjeta de Mujeres con Bienestar.

Acudir a su CEDIS más cercano.

Esperar a que liberen su pago.

Contactar a la Secretaría de Bienestar de Edomex.

Estas son algunas de las opciones que pueden realizar las mujeres de 18 a 59 años si no les cayó el tercer pago en junio 2026 y a continuación te explicamos los pasos a seguir para cada una de las posibilidades.

¿Cómo activar la tarjeta de Mujeres con Bienestar?

Este es uno de los casos más comunes por lo cuales las beneficiarias no han recibido el tercer pago de Mujeres con Bienestar o por la cual no pueden hacer uso de la tarjeta que les dio la Secretaría, para activarla pueden hacerlo por internet o por teléfono:

Activación en línea

Ingresa a la plataforma cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx. Da clic en “Registrarme”. Crea un usuario con tu correo electrónico y número de teléfono. Debes usar los mismos datos que ingresaste en tu solicitud. Crea una contraseña y confírmala. Lee y autoriza los términos y condiciones y aviso de privacidad. Ingresa los datos de tu tarjeta que se te solicitan.

Una vez que completes los pasos anteriores, deberás esperar unos minutos, pues recibirás un correo de confirmación para que sepas que tu cuenta está lista y que ya puedes usar tu tarjeta. Este mismo proceso lo puedes realizar en la App de Programas del Bienestar.

Por teléfono

Llama al número 55 9370 0924. Selecciona la opción 2. Ingresa el número de cuenta. Marca la opción 2 y luego la opción 1. Solicita al asesor la activación de tu tarjeta.

¿Dónde están los CEDIS de Mujeres con Bienestar 2026?

Si ya realizaste la activación de tu tarjeta y aún no ves reflejado el pago del apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años, la otra opción que tienes es acudir a los CEDIS en Edomex para solicitar más información sobre la dispersión y saber qué pasó con tu depósito. Esto te pedirán

Dos números de teléfono actualizados.

Tu cuenta de correo electrónico activa.

El sobre de la tarjeta Mujeres con Bienestar.

Tu número de cuenta de contrato con el banco.

Ubica tu módulo de CEDIS de Mujeres con Bienestar más cerca a tu municipio para realizar este trámite, en este link: https://bienestar.edomex.gob.mx/centros_distribucion. Ahí debes seleccionar tu localidad y te aparecerá en el mapa dónde están las las sedes.

¿Aún no está liberado el Apoyo Bienestar para Mujeres de 18 a 59 años?

Algunas beneficiarias también han señalado que sí les aparece el saldo en su tarjeta de Mujeres con Bienestar, sin embargo no han podido realizar retiros o compras con su plástico, de acuerdo con su testimonio.

En este caso, las mujeres deben esperar a que se libere el depósito para poder comenzar a utilizar sus recursos, lo cual podría tardar en solucionarse algunos días, ya que el pago de algunas, especialmente de las nuevas beneficiarias, puede tardar en caer.

¿Cómo contactar a la Secretaría de Bienestar Edomex?

El programa de Mujeres con Bienestar Edomex cuenta con un nuevo canal de atención en el correo electrónico de at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx en el cual puedes explicar tu situación y solicitar más información sobre el pago del apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años.

También puedes contactar directamente al titular de la Secretaría Bienestar Edomex, Juan Carlos González Romero, en sus redes sociales y explicarle que no te cayó el tercer pago de Mujeres con Bienestar 2026.

PPP