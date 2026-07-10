¿Qué Hacer Si No Cayó Tercer Pago de Apoyo Bienestar Mujeres 18 a 59 Años? Asegura Tu Depósito

El tercer pago de Mujeres con Bienestar 2026 se realizó en junio, sin embargo algunas beneficiarias han reportado que les depositaron

Checa Qué Hacer Si No Cayó Pago de Mujeres Bienestar 18 a 59 AñosLas mujeres de 18 a 59 años reciben 2,500 pesos bimestrales. Foto: Juan Carlos González Romero
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