Apoyo Bienestar de 25,000: ¿Cómo Descargar FUB y Documentos que Pide Secretaría del Trabajo?

Si quieres asegurar el apoyo de 25 mil pesos en julio 2026, checa cómo obtener el Formato Único de Bienestar y más documentos que pide la Secretaría del Trabajo del Estado de México

Cómo descargar Formato Único FUB y documentos para Apoyo Bienestar de $25,000 esto pide la Secretaría del Trabajo EdomexLa gente tiene chance de asegurar su apoyo de 25 mil pesos si tiene todos los documentos que piden. Foto: Cuartoscuro

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