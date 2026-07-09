Apoyo Bienestar de 25,000: ¿Cómo Descargar FUB y Documentos que Pide Secretaría del Trabajo?

Es momento de obtener un ingreso extra y si quieres asegurar el apoyo Bienestar de 25 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad, acá te decimos cómo puedes descargar el Formato Único de Bienestar (FUB) y demás documentos que pide la Secretaría del Trabajo del Estado de México (Edomex), así tendrás más chances de obtenerlo durante el mes de julio 2026.

Debido a que la gran noticia de este mes es el pago de la Pensión Bienestar adultos mayores, la gente no se enteró de la convocatoria al apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años en julio 2026, por eso en una nota ya te dejamos los requisitos y fechas para hacer el trámite, además de la lista de módulos a los que puedes acudir a hacer tu inscripción.

¿Qué documentos pide la Secretaría del Trabajo Edomex para pedir apoyo Bienestar de $25,000 en julio 2026?

Es amplia la lista de requisitos y documentos que piden las autoridades para hacer el registro al programa de Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026, el cual entrega una ayuda en especie con valor de hasta 25 mil pesos. Todo esto debes tener para realizar tu solicitud:

Portar la nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Tener entre 18 y 64 años. Habitar en el Estado de México. Presentar condición de pobreza. Identificación oficial vigente con fotografía (INE), con domicilio en el Estado de México, pasaporte vigente, cartilla militar. Clave Única de Registro de Población (CURP), aceptándose indistintamente la CURP convencional (impresión reciente) o la CURP biométrica. Comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, agua, predial, cable, entre otros) con vigencia no mayor a 6 meses. Documento que acredite conocimientos acordes al giro solicitado, expedido por una institución académica o de capacitación. En caso de no contar con dicho documento, podrá presentarse una carta de recomendación que avale una experiencia mínima de 6 meses. Presentar solicitud de apoyo dirigido al titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Llenar el Formato Único de Bienestar (FUB) y el Formato de Información Básica del Proyecto de Autoempleo.

¿Cómo descargar el Formato Único de Bienestar que pide la Secretaría del Trabajo del Estado de México?

Tanto la solicitud como el Formato FUB son documentos que se pueden obtener al momento de hacer el registro en línea o presencial. Para descargarlos online hay que seguir estos pasos:

Ingresa al siguiente link para hacer tu inscripción: strabajo.edomex.gob.mx .

Da clic en "Soy nuevo, quiero registrarme" o "ya tengo una cuenta", dependiendo tu caso.

Ingresa tus datos personales, socioeconómicos y todo los demás que te pida el sistema para crear tu solicitud.

Al finalizar con éxito tu registro, la página te permitirá descargar tu solicitud de apoyo y el Formato Único de Bienestar. Da clic en descargar y guárdalos muy bien.

Los hombres y mujeres de 18 a 64 años que cumplan con los requisitos y realicen su registro de Apoyo al Autoempleo para el Bienestar en julio 2026, si presentan todos sus documentos como lo indica la Secretaría del Trabajo del Estado del México, aumentarán sus posibilidades de obtener la ayuda de 25 mil pesos en este mismo año.

AO