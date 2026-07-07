Lanzan Código QR para Consultar Entrega de la Tarjeta de la Beca para el Bienestar en Jalisco

La Secretaría del Bienestar lanzó un código QR para consultar el estatus de la tarjeta de la Beca para el Bienestar en Jalisco, sobre todo para los estudiantes rezagados

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