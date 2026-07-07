Lanzan Código QR para Consultar Entrega de la Tarjeta de la Beca para el Bienestar en Jalisco

La Secretaría del Bienestar lanzó un código QR del canal oficial de Whatsapp para los estudiantes de nivel básico en Jalisco, que por alguna razón, no pudieron recoger su tarjeta del Banco del Bienestar y se encuentran rezagados.

A través de esta plataforma digital, los padres de familia podrán consultar el estatus del trámite y la ubicación de los módulos para recuperar el plástico que beneficia a más de 733 mil alumnos en el estado.

Mediante este escaneo, los alumnos de nivel básico, medio superior y superior, que no hayan acudido por su tarjeta o desconozcan el estatus de su trámite, podrán verificar los detalles para agendar su entrega y no perder el beneficio económico.

Hasta ahora ya se han entregado más de 733 mil plásticos a educación básica, 256 mil en media superior y más de 11 mil en superior.

“Tenemos ahorita alrededor de 40 mil tarjetas todavía por entregar a las distintas becas. Eso podría decirse que asciende en el universo total. Sin embargo, es un universo de más de ya un millón de personas”, mencionó Katia Meave Ferniza, delegada del Bienestar Jalisco.

Anuncian arranque de la entregsa de pensiones del Bienestar

La delegada estatal también anunció el arranque oficial de la entrega de pensiones del Bienestar del periodo julio-agosto.

Del 6 al 29 de julio se realizará la entrega distribuyéndose el beneficio conforme a la primera letra del apellido de los beneficiados.

Esto incluye los pagos de 6 mil 400 pesos bimestrales para los 626 mil adultos mayores censados en Jalisco, así como los depósitos para más de 56 mil personas con discapacidad permanente y las más de 600 mil beneficiarias adscritas al nuevo esquema de la pensión Mujeres Bienestar.