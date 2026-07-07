Caen 4 Integrantes de Los Malcriados 3AD: ¿Quiénes Son y Dónde Operan?

Dos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio

Foto: SSPCFoto: SSPC

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Operativo en CDMX: Capturan a cuatro de Los Malcriados 3AD con drogas y armas. Conoce quiénes son y su impacto en Álvaro Obregón.

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