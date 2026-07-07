Caen 4 Integrantes de Los Malcriados 3AD: ¿Quiénes Son y Dónde Operan?

Cuatro presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como "Los Malcriados 3AD", señalada como generadora de violencia en la zona poniente de la Ciudad de México, fueron detenidos este martes durante un operativo realizado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Entre los capturados se encuentran Osvaldo Aldair Torres Huerta, de 21 años, y Maximiliano Farid Martínez Escalona, de 20, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio.

Junto con ellos también fueron arrestados Joaquín Ramos Espinosa, de 27 años, y Ángel Eduardo Torres Díaz, de 20 años.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 106 dosis de marihuana, además de un paquete con la misma droga, varias dosis de aparente metanfetamina, un arma de fuego, cartuchos útiles, un vehículo y dos teléfonos celulares.

Integrantes de Los Malcriados 3AD

De acuerdo con la información disponible, los cuatro hombres son identificados como presuntos integrantes de "Los Malcriados 3AD", grupo delictivo que opera principalmente en la alcaldía Álvaro Obregón y al que se le atribuyen actividades relacionadas con la violencia en esa zona de la capital.

De acuerdo con las investigaciones, Los Malcriados 3AD es una célula delictiva dedicada al narcotráfico, la extorsión, el cobro de piso y los homicidios. Sus principales zonas de operación se encuentran en el poniente de la Ciudad de México, especialmente en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Tras su captura, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se continuará con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades también realizarán los peritajes a la droga, el arma de fuego, el vehículo y los demás objetos asegurados para integrarlos a las carpetas de investigación y establecer su posible relación con otros hechos delictivos registrados en la Ciudad de México.