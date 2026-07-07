Se Activa Alerta por Lluvia Fuerte y Posible Caída de Granizo Esta Tarde y Noche en Toda la CDMX

La Alerta Amarilla se activó para las 16 alcaldías de la CDMX, toma tus precauciones

Alerta Amarilla por lluvia en toda la CDMXCuartoscuro
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