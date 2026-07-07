Se Activa Alerta por Lluvia Fuerte y Posible Caída de Granizo Esta Tarde y Noche en Toda la CDMX

Ante la probabilidad de fuertes lluvias y caída de granizo hoy en la CDMX, se activó la Alerta Amarilla para la tarde y noche de este martes 7 de julio, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

Se espera la caída de lluvia de hasta 29 milímetros, la cual podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 07/07/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/P7lqBSssp8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 7, 2026

¿Qué hacer ante Alerta Amarilla en CDMX?

Para evitar riesgos en la población, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Ya llueve en CDMX

Cerca de las 17:30 horas de este martes, se reportaban lluvias de intensidad fuerte y caída de granizo en la alcaldía Tlalpan, así como ligeras con chubascos en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

"Se prevé que durante la tarde y noche persistan las lluvias en la Ciudad de México, las que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo", informó la SGIRPC.

Aplican marcha de seguridad en el Metro

El Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas:

9

12

B

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro", añadió la administración de este sistema de transporte colectivo.

AMP