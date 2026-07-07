Se Activa Alerta por Lluvia Fuerte y Posible Caída de Granizo Esta Tarde y Noche en Toda la CDMX
La Alerta Amarilla se activó para las 16 alcaldías de la CDMX, toma tus precauciones
La Alerta Amarilla se activó para las 16 alcaldías de la CDMX, toma tus precauciones
Ante la probabilidad de fuertes lluvias y caída de granizo hoy en la CDMX, se activó la Alerta Amarilla para la tarde y noche de este martes 7 de julio, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.
Se espera la caída de lluvia de hasta 29 milímetros, la cual podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 07/07/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 7, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/P7lqBSssp8
Para evitar riesgos en la población, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones:
Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
Cerrar puertas y ventanas.
No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.
Cerca de las 17:30 horas de este martes, se reportaban lluvias de intensidad fuerte y caída de granizo en la alcaldía Tlalpan, así como ligeras con chubascos en:
Álvaro Obregón
Cuajimalpa
Magdalena Contreras
Milpa Alta
Tláhuac
Xochimilco
"Se prevé que durante la tarde y noche persistan las lluvias en la Ciudad de México, las que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo", informó la SGIRPC.
El Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas:
9
12
B
"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro", añadió la administración de este sistema de transporte colectivo.
AMP
Se observan #lluvias de intensidad fuerte y caída de #granizo en @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 7, 2026
Lluvias ligeras con chubascos en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.
Se prevé que durante la tarde y noche persistan las lluvias en la Ciudad de… pic.twitter.com/KZSHD23ZB9