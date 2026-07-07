Dos Posibles Ciclones en el Pacífico Encienden Alerta por su Potencia y Ubicación

Organismos meteorológicos nacionales e internacionales mantienen la vigilancia de dos zonas con potencial ciclónico en el océano Pacífico, que de evolucionar se convertirían en las tormentas tropicales Elida y Fausto.

Aquí te informamos en dónde se encuentran las perturbaciones y cuál es su porcentaje actual de posibilidad de desarrollo ciclónico, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Cabe señalar que en lo que va de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, se han formado cuatro tormentas: Amanda, Boris, Cristina y Douglas.

Para tomar en cuenta

La temporada de ciclones inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y concluirá el 30 de noviembre 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en este litoral.

De ellos, entre 9 y 10 serán tormentas tropicales; entre 5 y 6, huracanes categoría 1 y 2; y entre 4 y 5, huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5.

Los nombres de los ciclones en el Pacífico son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

Dos posibles ciclones en el Pacífico

En redes sociales, la Conagua informó que la primera zona de vigilancia está frente a las costas de Michoacán y Guerrero; ahí se prevé la formación de una zona de baja presión que ya aumentó a 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días.

Mientras que la segunda área, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes estadounidense, se ubica más al oeste.

Dicha perturbación tiene 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 2 días y 40% en siete días.

“Continuamos monitoreando dos sistemas en el Pacífico Oriental y Central, con el sistema más al oeste ahora teniendo una probabilidad media de formación de ciclón tropical mientras pasa bien al sur de Hawái”, indicó.

5am PDT 7 July-- We continue to monitor two systems in the East and Central Pacific, with the further west system now having a medium chance (10% 2-day🟡/ 40% 7-day🟠) of tropical cylone formation as it passes by well south of Hawaii.



Latest outlook: https://t.co/y4A78ATRZh pic.twitter.com/Xav2rAqD0i — NHC Pacific (@NHC_Pacific) July 7, 2026

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Depresión Tropical : Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB