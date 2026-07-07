Dos Posibles Ciclones en el Pacífico Encienden Alerta por su Potencia y Ubicación

Aquí te informamos dónde se localizan las zonas con posibilidad de desarrollo ciclónico

Lluvias y vientos en Acapulco, Guerrero, por tormenta Raymond en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvias y vientos en Acapulco, Guerrero, por tormenta Raymond en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Dos ciclones en el Pacífico podrían convertirse en tormentas Elida y Fausto. Conagua y NHC monitorean su evolución. ¿Qué significa esto para la temporada de ciclones? Descúbrelo.

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