Primera Imagen Detallada de la Galaxia del Cigarro: Así se Ven Más de 16 Millones de Estrellas

Gracias a su avanzada tecnología infrarroja, el James Webb pudo atravesar densas capas de polvo para identificar más de 16 millones de estrellas

Galaxia del cigarro captada por el telescopio James WebbGalaxia del Cigarro captada por el telescopio James Webb. Foto: esawebb.org

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El James Webb nos lleva a 12 millones de años luz para mostrar la Galaxia del Cigarro y sus 16.5 millones de estrellas. Un vistazo a su intensa actividad estelar y fusión galáctica.

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