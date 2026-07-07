Primera Imagen Detallada de la Galaxia del Cigarro: Así se Ven Más de 16 Millones de Estrellas

La Agencia Espacial Europea (ESA) reveló detalles nunca antes vistos de la Galaxia del Cigarro, imágenes que fueron captadas por el telescopio James Webb, a 12 millones de años luz de distancia.

El telescopio James Webb pudo captar a la Galaxia del Cigarro, también conocida como Messier 82 o M82, con aproximadamente 16.5 millones de estrellas.

Gracias a su avanzada tecnología infrarroja, el James Webb pudo atravesar densas capas de polvo para identificar más de 16 millones de estrellas y así analizar la estructura deformada de su disco galáctico.

Datos clave de la Galaxia del Cigarro

La Galaxia del Cigarro es un objeto astronómico único debido a su intensa actividad y estructura.

Se encuentra a 12 millones de años luz de distancia y es una galaxia espiral, con vista de canto.

Se clasifica como una galaxia de formación estelar debido a su frenética formación de estrellas.

M82 forma estrellas a un ritmo 10 veces más rápido que la Vía Láctea.

Se cree que esta fase extrema es el resultado de una fusión de galaxias y es un evento temporal que durará unos pocos cientos de millones de años.

Gracias a su sensibilidad infrarroja, el telescopio Webb logró atravesar las densas nubes de polvo que antes ocultaban detalles de la galaxia y logró identificar aproximadamente 16.5 millones de estrellas individuales, representadas en las imágenes como pequeños gránulos azules luminosos.

El disco de la galaxia presenta una forma asimétrica y distorsionada, con radios diferentes en cada lado, lo cual es una evidencia física de la intensa fusión galáctica que sufrió en su historia.

La actividad estelar extrema provoca la expulsión de material en forma de columnas bipolares, con estructura de reloj de arena, que contienen gas ionizado y granos de polvo.

Los datos del telescopio James Webb permiten a los astrónomos investigar tanto la historia de formación de M82 como los procesos actuales que eventualmente detendrán el "frenesí" de nacimiento estelar.

This is Messier 82 (M82), better known as the Cigar Galaxy.



M82 has been observed many times before, including by @Hubble_Space but its details have until now been shrouded by dust.



After 65 hours of observations with the #NIRCam on Webb, which can pierce through this dust, M82… pic.twitter.com/Wh9GYe7793 — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) June 25, 2026

RMT