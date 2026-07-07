San Fermín 2026: Video del Momento del Primer Encierro en Pamplona

Hoy, 7 de julio de 2026, Pamplona, España, está de fiesta por el Día de San Fermín, que oficialmente dio inicio con el tradicional chupinazo; aquí puedes ver el video del primer encierro de los Sanfermines de este martes, con toros de la ganadería Fuente Ymbro.

Chupinazo marca el inicio de San Fermín 2026

El lunes, 6 de julio, las fiestas de San Fermín 2026 comenzaron con el tradicional chupinazo, el lanzamiento del cohete desde el Ayuntamiento de Pamplona, ante una multitud de personas vestidas de blanco con pañuelo rojo, que escucharon, desde lo alto, la famosa frase:

"Pamploneses, pamplonesas, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermín!"

¿Qué es el encierro de San Fermín?

Los encierros de San Fermín se han convertido en la imagen más emblemática de Pamplona, los cuales consisten en la carrera que emprenden los seis toros bravos que se torean por la tarde, acompañados por un grupo de mansos, por las peculiares calles de la ciudad.

Los toros salen desde los corrales de Santo Domingo y se dirigen hasta la Monumental de Pamplona, a lo largo de más de 800 metros, trayecto donde van acompañados por cientos de corredores.

Los encierros se realizan del 7 al 14 de julio, de cada año, durante ocho consecutivos, en punto de las 08:00 hora de Pamplona.

Video del primer encierro de San Fermín 2026

La mañana de hoy, se realizó el primer encierro con toros de Fuente Ymbro, que fueron lidiados en la Monumental de Pamplona por los toreros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.

El encierro de hoy fue agrupada y veloz, con caídas de mozos, algunos de los cuales necesitaron asistencia médica por golpes y contusiones.

A las 08:00 horas, sonaron las campanadas en la iglesia de San Cernin, momento en que la manada, encabezada por los toros mansos, dejó los corrales.

El grupo agarró velocidad el recorrido, hasta entrar en la plaza del Ayuntamiento liderados por los mansos y con un bravo cerrando la manada.

Los toros bravos de lidia siguieron agrupados hasta la famosa curva de la calle Mercaderes, de forma limpia, sin chocar contra las vallas, para luego tomar la calle Estafeta.

En este tramo, se propició la formación de algunos huecos que los corredores más ávidos aprovecharon para ponerse ante las astas de los toros.

Con los balcones de la calle abarrotados, el público acompañó con expectación la carrera, que en algunos momentos fue peligrosa.

Ya en el callejón de la plaza, la manada se separó, lo que hizo que la entrada a la plaza fuera escalonada y la carrera cerró con 2 minutos y 20 segundos.

Luego el encierro de hoy, 3 personas resultaron con lesiones y fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN); se trata de 3 hombres de entre 18 y 25 años de edad.

Con información de N+ y EFE.

RMT