San Fermín 2026: Video del Momento del Primer Encierro en Pamplona

Aquí puedes ver el video completo del primer encierro de San Fermín 2026

Primer encierro de San Fermín 2026Primer encierro de San Fermín 2026, del martes 7 de julio. Foto: Reuters

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