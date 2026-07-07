Descubren en Jalisco Posible Nuevo Modus Operandi de Reclutamiento a Jóvenes; En Esto Consiste

El secretario de Seguridad Jalisco, Juan Pablo Hernández, declaró que podría haber un nuevo modo de operar para el reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado.

¿En qué consiste el presunto nuevo modus operandi de reclutamiento?

Según autoridades, han obtenido información en la que se establece que los reclutadores podrían tratarse de amigos e incluso familiares de las víctimas.

“Cada vez están más cerca de ellos, a través de algún amigo cercano o, inclusivemente, lamentablemente, a través de un familiar cercano, son los que están engañando a estos, pues, a estos niños prácticamente de 13, 14, 15, 16 años", explicó Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco.

¿Cómo dieron con el modus operandi?

Este posible nuevo modus operandi pudo haber sido utilizado en recientes casos, como en Lomas del Paraíso, en Guadalajara, con los jóvenes de 14 y 15 años Justhin, Jordan y Christopher, puesto que un video de cámaras de vigilancia se muestra cómo un cuarto joven es quien los encamina al vehículo que abordarán.

Esta situación podría haber sido la misma con las tres personas de Puerto Vallarta, en la comunidad de El Zancudo: Elvira, José y Flor.

Además, comenta el secretario de Seguridad del Estado que las centrales camioneras dejaron de ser los puntos en donde reúnen a sus víctimas; ahora lo hacen incluso en lugares públicos. Tal como plazas públicas.

Sin embargo, el discurso para atraer a las víctimas sigue siendo el mismo: ofrecer propuestas de trabajo con sueldos altos, así como comodidades laborales. De la misma forma, Juan Pablo Hernández afirmó que los jóvenes que son reclutados tienden a ser cada vez de menores edades, ahora desde los 13 hasta los 15 años.