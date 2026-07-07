Descubren en Jalisco Posible Nuevo Modus Operandi de Reclutamiento a Jóvenes; En Esto Consiste

La dependencia estatal informó que los puntos de reunión habrían cambiado de centrales camioneras a lugares públicos, pero eso no es todo.

Cartel desaparecidosFoto: N+

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El Gobierno de Jalisco investiga un posible nuevo modus operandi para captar menores de edad.

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