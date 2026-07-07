Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a una Persona en Cuapiaxtla, Tlaxcala

La mañana de este martes 7 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Giovanni “N” por ser el presunto responsable de homicidio y tentativa de homicidio en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido habría disparado contra dos personas en el municipio de Cuapiaxtla, lesionando a una y quitándole la vida a la otra.

Detienen a Giovanni “N” por homicidio de una persona en Cuapiaxtla, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Giovanni “N”, por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La dependencia informó que según las investigaciones, los hechos ocurrieron en el municipio de Cuapiaxtla, donde una persona perdió la vida y otra resultó lesionada por disparos de arma de fuego.

Hallan cadáver calcinado en cultivos de San Juan Huactzinco, Tlaxcala

La FGJE Tlaxcala investiga el hallazgo del cadáver calcinado de un hombre, localizado en terrenos de cultivo del municipio de San Juan Huactzinco, en los límites con Santa Apolonia Axocomanitla el pasado 6 de junio.

Autoridades recibieron el aviso en las inmediaciones de la vialidad Miguel Ávila Camacho por lo que elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar, donde confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar la zona para preservar los indicios, mientras solicitaban la intervención de personal especializado.

Derivado de este hallazgo, se movilizaron corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mientras que peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y agentes de la Policía de Investigación realizaron el levantamiento de los restos humanos carbonizados.

Con información de N+

GMAZ