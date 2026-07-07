Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a una Persona en Cuapiaxtla, Tlaxcala

Giovanni "N" habría realizado disparos contra sus dos víctimas en el municipio tlaxcalteca, quitándole la vida a una y lesionando a la otra.

Detenido Giovanni N Homicidio Víctima Baleada Persona Lesionada Cuapiaxtla TlaxcalaFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Giovanni 'N' detenido por presunto homicidio en Cuapiaxtla, Tlaxcala. Una víctima mortal y otra herida. Conoce más sobre este caso.

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