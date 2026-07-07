Hombre es Asesinado a Balazos Frente a sus Hijos en Ciudad Juárez

La mañana de este martes 7 de julio se registró el homicidio de un hombre al interior de una vivienda ubicada en el cruce de la calle José María Torres y Herradura, en el fraccionamiento Allende, al suroriente de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, tres sujetos armados acudieron al domicilio y llamaron en repetidas ocasiones a la víctima por su nombre.

Al no obtener respuesta, ingresaron por la fuerza a la vivienda y le dispararon frente a sus cuatro hijos menores de edad, para posteriormente huir del lugar.

La Víctima No Ha Sido Identificada

Al sitio acudieron elementos de las diversas corporaciones de seguridad para confirmar el hecho y resguardar la escena del crimen. En el lugar se informó que la víctima tenía una edad aproximada de entre 35 y 40 años; sin embargo, hasta el momento no ha sido identificada oficialmente.

Las autoridades también confirmaron que en el domicilio se encontraban los cuatro hijos de la víctima, tres hombres y una mujer, quienes presenciaron el ataque.

Localizan un Arma que Podría Estar Relacionada con el Homicidio

Minutos después del ataque, sobre la prolongación Miguel de la Madrid, tres mujeres que se dirigían a buscar trabajo localizaron un revólver abandonado en un terreno baldío, por lo que dieron aviso a las autoridades.

El revólver fue asegurado por las autoridades y será sometido a pruebas periciales para determinar si fue utilizado en el homicidio ocurrido momentos antes. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del crimen.