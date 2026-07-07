Hombre es Asesinado a Balazos Frente a sus Hijos en Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos frente a sus cuatro hijos menores de edad, luego de que sujetos armados irrumpieran en una vivienda del fraccionamiento Allende.

Localizan un Arma que Podría Estar Relacionada con el HomicidioFoto: N+

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Asesinan a un hombre frente a sus hijos. Tres hombres armados irrumpieron en su hogar. La víctima aún no ha sido identificada. Más información disponible.

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