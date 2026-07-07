Incendio Consume Llantas en el Relleno Sanitario Municipal de Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 6 de julio se registró un fuerte incendio en el área destinada al depósito de llantas del relleno sanitario municipal, ubicado al sur de Ciudad Juárez.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes resguardaron la zona para permitir que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos iniciara las labores para sofocar el incendio. Para atender la emergencia fueron desplegadas cuatro máquinas extintoras y una cisterna.

Al sitio también arribaron diversas corporaciones de seguridad para brindar apoyo, además de paramédicos de Rescate, quienes permanecieron en el lugar en caso de que se registraran personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento no se reportan víctimas.

El Fuego se Encuentra Contenido

Tras varias horas de labores, aún es visible una columna de humo y algunos puntos con llamas entre los neumáticos, por lo que los cuerpos de emergencia continúan trabajando para extinguir por completo el incendio.

El titular de Protección Civil informó que, por el momento, el fuego se encuentra contenido y que se delimitó un perímetro de seguridad para evitar que las llamas se propaguen a otras áreas del relleno sanitario.

Segundo Incendio de Gran Magnitud

Este incendio ocurre apenas una semana después de otro siniestro de gran magnitud registrado en una recicladora de plástico y cartón, el cual también generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de Ciudad Juárez. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio en el relleno sanitario municipal.