Incendio Consume Llantas en el Relleno Sanitario Municipal de Ciudad Juárez

Autoridades continúan trabajando en el lugar e informaron que, hasta el momento, el fuego se encuentra contenido para evitar su propagación.

El Fuego se Encuentra ContenidoFoto: N+

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Incendio en relleno sanitario de Ciudad Juárez: el fuego está contenido, pero aún hay llamas visibles. Autoridades trabajan para evitar su propagación. Conoce más.

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