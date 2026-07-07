Mujer Celayense Muere en Playa de Zihuatanejo, Guerrero; Presuntamente se Ahogó

Adriana García de 47 años de edad, oriunda de Celaya, Guanajuato, murió ahogada en playas de Zihuatanejo, Guerrero, cuando vacacionaba con su familia.

Adriana García de 47 años de edad, oriunda de Celaya, Guanajuato, murió ahogada en playa de Zihuatanejo.N+

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Una salida familiar termina en tragedia: Adriana García, de 47 años, fallece en Playa Blanca, Zihuatanejo. Su hijo menor fue rescatado. Detalles del incidente aquí.

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