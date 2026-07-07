El fin de semana pasado se registró un incidente en una playa de Zihuatanejo, Guerrero, donde una mujer procedente de Celaya, Guanajuato perdió la vida.

Fue en el municipio de Azueta en la playa conocida como Playa Blanca, donde se encontraba Adriana con su familia conviviendo.

Adriana entró al mar con su hijo menor de edad, quien fue rescatado con vida

De acuerdo a testigos, la víctima entró al mar con su hijo menor de edad, minutos después fueron sorprendidos por un alto oleaje que los arrastró.

El menor logró salir con ayuda de personas que se encontraban en el lugar, pero su mamá, Adriana García de 47 años, ya no salió con vida.

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Paramédicos que acudieron al reporte, le brindaron primeros auxilios a la mujer celayense, sin embargo, ya no presentó signos vitales.

El cuerpo de la mujer celayense fue levantado frente a turistas y sus familiares

Ante la presencia de sus familiares, el cuerpo de Adriana fue levantado por personal del Servicio Médico Forense, quienes lo trasladaron a un anfiteatro a practicarle la necropsia de ley.

Mientras que personal de la Fiscalía de Guerrero, realizaron la apertura de una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del hecho.