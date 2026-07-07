Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 7 de Julio 2026

Este martes, 7 de julio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Magnitud y ubicación de sismos hoy

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico no informó sobre sismos de magnitud superior a 4.0 en el país, los registrados en las últimas horas de ayer son:

A las 15:46 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 50 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca, a 14.6 km de profundidad.

A las 13:07 horas, se registró un sismo de magnitud a 4.3 a 131 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 15 km de profundidad.

Con información de N+