En México, 2 de Cada 10 Usuarios de Internet Vivió Ciberacoso: ¿Cuál Fue el Más Frecuente?

En 2025, el 20.4% de los usuarios de internet de 12 años y más vivió alguna situación de ciberacoso, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hoy, 7 de julio de 2026.

Al dar a conocer los resultados del Módulo de Ciberacoso (MOCIBA 2025), precisó cuál fue el ciberacoso más frecuente, así como los estados de la República Mexicana con mayor porcentaje de población que experimentó una situación de esta índole. Aquí te presentamos la información.

MOCIBA 2025

En un comunicado, el INEGI destacó que el MOCIBA 2025 proporciona información de la prevalencia de ciberacoso en los 12 meses previos a su captación. Incluye análisis sobre:

Identidad y sexo de la persona que cometió dicha conducta, la intensidad de ésta y el impacto que causó en la víctima.

El rango de edad y nivel de escolaridad de la población que se declaró víctima de ciberacoso.

Las acciones que se tomaron contra esa conducta.

Las medidas de seguridad que adoptó la población usuaria de internet para proteger su información y equipos.

El panorama general del internet en México

En nuestro país, se estimó que entre mayo y octubre de 2025, 94.9 millones de personas de 12 años y más utilizaron internet en cualquier dispositivo: 50.1 millones fueron mujeres y 44.8 millones, hombres.

Según los datos oficiales, la población usuaria de internet utilizó este servicio en promedio 4.6 horas al día.

Del total de usuarios, el 64.9% reportó haber adoptado alguna medida de seguridad para proteger su computadora, tableta electrónica, teléfono celular o cuentas de internet:

88.9% reportó crear o poner contraseñas adicionales (claves, patrón, NIP, códigos de acceso, verificación de dos pasos) como medida principal

48.2% señaló usar datos biométricos como huella digital, reconocimiento facial o escaneo ocular.

En 2025, de 94.9 millones de personas usuarias de internet de 12 años y más, 20.4% vivió alguna situación de ciberacoso.



Según sexo, las víctimas fueron:

🚺 21.5% de las mujeres

🚹 19.2% de los hombres



El ciberacoso más frecuente que experimentaron ambos sexos fue el contacto… pic.twitter.com/4JAitJQjFd — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 7, 2026

Ciberacoso en México

De acuerdo con el MOCIBA 2025, ese año, a nivel nacional, un 20.4% de la población de 12 años y más usuaria de internet vivió alguna situación de acoso cibernético, porcentaje que representa 19.4 millones de personas: 21.5% mujeres y 19.2% hombres.

Los estados con mayor porcentaje de casos de ciberacoso fueron Durango con 24.5%, Jalisco con 24.4% y Ciudad de México y Oaxaca con 23.8% en ambos casos.

Mientras que las entidades con menor prevalencia fueron Sonora, con 14.7%; Sinaloa, con 15.5%; y Coahuila, con 15.6%.

El ciberacoso más frecuente

El ciberacoso más frecuente que experimentaron ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas (37.2% de los usuarios de internet), indicó el INEGI.

Le siguieron los mensajes ofensivos (32.7%) y las llamadas ofensivas (24.1%).

Otro dato presentado en MOCIBA 2025 fue sobre los medios digitales en los que se efectuó el ciberacoso:

41.5% sufrió acoso mediante WhatsApp

36.5% a través de llamadas de teléfono celular

29.7% mediante Facebook

SPB