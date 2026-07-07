En México, 2 de Cada 10 Usuarios de Internet Vivió Ciberacoso: ¿Cuál Fue el Más Frecuente?

INEGI presenta resultados del Módulo de Ciberacoso, con datos sobre prevalencia y zonas de México con más casos

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Ciberacoso en México: Revelan Lista de Estados con Más Casos en 2025

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¿Sabías que 2 de cada 10 usuarios de internet en México sufrieron ciberacoso en 2025? Descubre cuáles son los estados más afectados y el tipo de acoso más común.

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