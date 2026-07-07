Hombre Muere al Caerle Encima una Camioneta que Reparaba; Ocurrió en León, Guanajuato

El pasado lunes 6 de julio, se presentó un accidente frente a un domicilio en calles de la colonia Loma de Buenavista en León, Guanajuato.

Un hombre de 40 años perdió la vida al quedar atrapado bajo su camioneta mientras realizaba reparaciones frente a su domicilio en la colonia Loma de Buenavista.

El gato hidráulico que sostenía la camioneta falló, causando el accidente

De acuerdo a los primeros reportes, el gato hidráulico habría fallado o los soportes colocados en las llantas delanteras se habrían desplazado, lo que provocó que la camioneta cayera sobre el occiso.

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Los hechos ocurrieron en la calle Eucalipto, tercera sección, a donde personal de urgencias y autoridades arribaron al lugar señalado.

Donde localizaron ya sin vida y con marcas de aplastamiento a la víctima, por lo que rescatistas utilizaron herramientas para levantar la unidad y retirar el cuerpo.

El cuerpo fue trasladado a realizarle la necropsia de ley

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fueron alertados por los hechos para que acudieran a realizar las investigaciones pertinentes.

Para que posteriormente, el cuerpo fuera trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guanajuato, Capital para identificar las causas de muerte.