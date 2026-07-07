Hombre Muere al Caerle Encima una Camioneta que Reparaba; Ocurrió en León, Guanajuato

Un hombre que se encontraba realizando reparaciones en una camioneta, falleció cuando el vehículo le cayó encima, en un domicilio de la colonia Loma de Buenavista en León.

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Tragedia en León: un hombre muere aplastado por su camioneta al fallar el gato hidráulico mientras la reparaba. Descubre más sobre este lamentable accidente.

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Camioneta Aplasta a Hombre de 40 Años en León, Guanajuato