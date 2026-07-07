Taxista es Herido de Gravedad con un Arma Blanca Durante Intento de Asalto en Celaya

Un taxista de 40 años de edad resultó con lesiones de gravedad, tras un intento de asalto en las inmediaciones del Tianguis Dominical en Celaya, Guanajuato.

Un taxista de 40 años de edad resultó con lesiones de gravedad, tras un intento de asalto en las inmediaciones del Tianguis Dominical en Celaya, Guanajuato.N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un taxista lucha por su vida tras ser apuñalado en un intento de robo en Celaya. Las autoridades revisan cámaras para identificar al atacante.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+