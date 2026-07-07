El pasado lunes 6 de julio por la tarde se registró un intento de asalto a un taxista en calles cercanas del Tianguis Dominical en Celaya, Guanajuato.

De acuerdo a autoridades, la víctima les comentó que un hombre intentó robarle sus pertenencias, pero al resistirse lo atacó con un arma blanca.

Recibiendo una herida en el tórax, por lo que, como pudo huyó del lugar y cuadras adelante pidió apoyo a paramédicos.

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La víctima fue trasladada a un hospital con una herida en el tórax

Tras ser estabilizado, fue puesto en una camilla de Cruz Roja, para trasladarlo en una ambulancia a un hospital de Celaya.

Elementos de Policía Municipal y Estatal llegaron a la calle Emeteria Valencia donde se registraron los hechos para recabar indicios.

De igual manera, se revisaron las cámaras de seguridad cercanas para identificar al presunto delincuente y dar con su paradero.