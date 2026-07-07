¿De Qué Murió el Padre de ‘El Mayo’ Zambada cuando el Narco Era Niño?

Ismael Zambada García, mejor conocido como 'El Mayo' Zambada, no tuvo una infancia fácil, su padre murió cuando el narco era un niño, en N+ te compartimos qué le pasó.

La reciente solicitud de 'El Mayo' para cumplir su condena en un centro médico federal de Estados Unidos derivó en detalles sobre su vida familiar. El documento, presentado ante una Corte federal de Nueva York como parte del proceso de sentencia, señala que el padre de Zambada falleció cuando el exlíder del Cártel de Sinaloa tenía 12 años, un hecho que según la defensa, cambió el rumbo de su vida.

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¿De qué murió el padre de 'El Mayo' Zambada?

De acuerdo con el memorando entregado por la defensa, el padre de Ismael Zambada murió a causa de un cáncer cerebral.

Tras ese fallecimiento, el entonces adolescente dejó de asistir a la escuela para asumir responsabilidades en la granja familiar. Al ser el hijo varón de mayor edad, tuvo que colaborar en el sustento de su familia y apoyar a sus hermanos menores.

El documento también expone que Zambada considera que si no se hubiera muerto su padre, posiblemente habría continuado con sus estudios.

La defensa relata que desde pequeño estaba familiarizado con las labores del campo, pues ayudaba a su padre en la granja. Mientras que a sus 15 años, comenzó a trabajar con un tío que administraba una carnicería en un poblado cercano. Ahí realizaba entregas y se dedicaba a la recolección de carne, al mismo tiempo participaba en las actividades agrícolas y el cuidado del ganado de su familia.

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