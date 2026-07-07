¿De Qué Murió el Padre de ‘El Mayo’ Zambada cuando el Narco Era Niño?

La infancia de 'El Mayo' Zambada estuvo marcada por la pérdida de su padre; el narcotraficante recientemente aceptó la cadena perpetua

Ismael ‘El Mayo’ Zambada se encuentra preso en Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro / Archivo.Ismael ‘El Mayo’ Zambada se encuentra preso en Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro / Archivo.

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