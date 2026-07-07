Trump Celebra Traslado de Planta de Toyota de México a EUA: Esto Dijo

Donald Trump celebró el anuncio de Toyota de que trasladará su planta de México a Estados Unidos

Donald Trump, presidente de EUA, en TurquíaDonald Trump, presidente de EUA, durante visita oficial a Turquía. Foto: Reuters
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