Estallan Bombas Cerca de Donde Estaba Emmanuel Macron en un Hotel en Damasco

Las explosiones ocurrieron en una zona situada entre el Ministerio de Turismo sirio y el Museo Nacional, frente al hotel donde el presidente francés se reunía con grupos de la sociedad civil

SiriaLa agencia estatal de noticias siria informó de que 18 personas resultaron heridas en las explosiones. Foto: Reuters.

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Bombas estallan en Damasco mientras Macron se encuentra en la ciudad. Las explosiones resaltan los desafíos de seguridad en Siria. Macron sigue su agenda, subrayando el cambio político bajo al-Sharaa.

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