Precio del Dólar Hoy Martes 7 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este lunes, el peso mexicano revirtió las pérdidas iniciales y terminó avanzando en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Billetes de 100 dólaresLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: AP | Archivo

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El peso avanzó este lunes un 0.41%. Entérate de los detalles del tipo de cambio y sigue las noticias para estar al día

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