Precio del Dólar Hoy SÁBADO 4 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano cerró la semana laboral con una caída ligera en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Dólares de distinta denominación colocados en abanicoLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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