Precio del Dólar Hoy SÁBADO 4 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?
El peso mexicano cerró la semana laboral con una caída ligera en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense
La cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
¿Sabías que el dólar cerró en 17.47 pesos este 3 de julio de 2026? Descubre cómo el feriado en EE.UU. afectó el tipo de cambio en México. Más detalles en N+.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
El precio del dólar hoy sábado 4 de julio de 2026 en México es de 17.47 pesos por billete verde en promedio.
El peso mexicano cerró la semana laboral con un ligero retroceso en el tipo de cambiofrente al dólar estadounidense.
La divisa nacional tuvo una caída del 0.12% al final de las transacciones bancarias, por la menor liquidez de los mercados ante el feriado en Estados Unidos.
¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 3 de julio de 2026?
El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 3 de julio de 2026 fue de 17.4774 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.
Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 3 de julio en los 17.47 pesos por divisa verde.
¿Se publica el dólar FIX en el DOF el sábado 4 de julio de 2026?
El tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este sábado no se publica.
Una vez que se obtiene la cifra, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y un día después esta se tomará como referencia.
Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado 4 de julio, es de 17.4725 pesos por cada divisa verde.
Tipo de cambio del dólar hoy 4 de julio de 2026 en México
Así cotiza el dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico, ya que al ser fin de semana no abren las sucursales bancarias.
Banco
Compra
Venta
Afirme
16.50
18.10
Banco Azteca
16.90
18.14
BBVA Bancomer
16.50
17.88
Banorte
16.25
17.80
Banamex
16.91
17.91
Scotiabank
17.00
18.10
No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.
Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.