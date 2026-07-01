Precio del Dólar Hoy Miércoles 1 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano cerró el mes con una depreciación en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Billetes de 100 dólaresLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters | Archivo

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El tipo de cambio FIX para el 1 de julio de 2026 es de 17.4693 pesos por dólar. Conoce cómo este dato influye en la economía mexicana.

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