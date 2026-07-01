Así se Celebró el Triunfo de México vs Ecuador en Hermosillo, Sonora

Cientos de hermosillenses se reunieron para celebrar el cuarto triunfo de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Celebración de México vs Ecuador en HermosilloFoto: N+

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Hermosillo se tiñó de verde, blanco y rojo tras el cuarto triunfo de México en el Mundial 2026. Conoce cómo los sonorenses celebraron y enviaron apoyo a sus futbolistas locales.

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