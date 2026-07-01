Así se Celebró el Triunfo de México vs Ecuador en Hermosillo, Sonora

Tras la victoria de México vs Ecuador, este 30 de junio cientos de Hermosillenses se dieron cita en las escalinatas de la Universidad de Sonora para festejar el cuarto triunfo consecutivo de la selección Mexicana durante el mundial 2026.

Desde las 9:00 de la noche ciudadanos empezaron a concentrarse en este punto emblemático de la ciudad portando la mayoría la playera del equipo de futbol nacional, una bandera o elementos donde predominaban el verde, blanco o rojo.

Entre música, baile y porras los sonorenses convivieron y disfrutaron el momento.

Hay dos seleccionados nacionales de futbol originarios de Sonora

En la reunión, las personas aprovecharon el momento para mandar un mensaje de aliento a César Montes y Johan Vásquez, futbolistas que son originarios de Sonora.