César Montes Hace Historia: Es el Primer Sonorense en Ser Capitán de México en un Mundial

Montes se convirtió en el primer futbolista sonorense en ser capitán de la Selección Mexicana en un Mundial.

César Montes Hace Historia: Es el Primer Sonorense en Ser Capitán de México en un MundialFoto: Reuters

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¡Histórico! César Montes, primer sonorense en ser capitán de la Selección Mexicana en un Mundial. Descubre su trayectoria desde Hermosillo hasta Rusia.

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