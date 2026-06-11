César Montes Hace Historia: Es el Primer Sonorense en Ser Capitán de México en un Mundial

Después del primer partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el futbolista César Montes se convirtió en el primer sonorense en ser capitán del equipo nacional.

A lo largo de los diferentes mundiales han participado distintos jugadores nacidos en el estado de Sonora y el hermosillense hizo historia al participar con este cargo.

Cuando inició el primer partido de México frente a la escuadra de Sudáfrica, César Montes saltó a la cancha portando el gafete de capitán en su brazo izquierdo.

Trayectoria de César Montes

El futbolista de 29 años, nacido en Hermosillo, Sonora, inició su recorrido futbolístico con el Poblado Miguel Alemán FC nombrado después Cimarrones de Sonora donde partió rumbo a las filiales del Club de Futbol Monterrey.

En la escuadra regiomontana pasó por los equipos sub 18 y sub 20 hasta llegar al primer equipo de Monterrey.

Después de varias temporadas con el equipo mexicano, César Montes fue vendido a equipos españoles, primero al RCD Espanyol donde después de una temporada pasó al UD Almería. Posteriormente llegó al Lokomotiv Moscú en Rusia.

Desde el año 2024 hasta la fecha, el hermosillense le pertenece al club ruso y no ha dejado de participar con la Selección Mexicana.

Hay dos sonorense participando en la Selección Mexicana

Dentro de los 26 seleccionados mexicanos resaltan los 2 sonorenses que son defensas centrales, César Montes y Johan Vasquez, quienes compartieron cancha como titulares en el juego inaugural del Mundial 2026.

Tanto para Vasquez y Montes es la primera experiencia en esta justa deportiva que tiene como sede los países de Canadá, Estados Unidos y México.

¿Qué se sabe sobre Johan Vasquez?

Johan Vasquez juega con el equipo de Genoa C.F.C. de Italia, también inició su carrera futbolística con la escuadra Poblado Miguel Alemán FC al igual que César Montes.