México Gana a Sudáfrica y Rompe Récord Histórico en Mundiales

La Selección Mexicana finalmente pudo conseguir algo que jamás había logrado en todos los Mundiales en los que había participado

México Vence a SudáfricaCuartoscuro

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La Selección Mexicana hace historia en el Mundial 2026: vence 2-0 a Sudáfrica y rompe una racha de 7 partidos inaugurales sin ganar. Revive los momentos clave.

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