México Gana a Sudáfrica y Rompe Récord Histórico en Mundiales

La octava fue la vencida. La Selección Mexicana hizo pesar la localía y firmó una noche mágica en la Sede Ciudad de México al derrotar a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

Más allá de los tres puntos fundamentales en la fase de grupos, este triunfo adquiere tintes históricos: el Tri logró romper una de las maldiciones más longevas de su historia al conseguir su primera victoria en un partido de apertura mundialista. Hoy en su arranque mundialista venció 2 a cero a Sudráfrica.

En este LIVEBLOG puedes revisar cómo fue el partido inaugural de México vs Sudráfrica, y los goles que han hecho historia.

Antes de este histórico resultado, México ostentaba una marca sumamente negativa, siendo la selección con más apariciones en partidos inaugurales (7) sin registrar un solo triunfo. La mala racha comenzó en el mismísimo origen de los Mundiales, en Uruguay 1930, cuando se cayó 4-1 ante Francia. A partir de ahí, la inercia negativa sumó dolorosas goleadas en las décadas posteriores: 4-0 ante Brasil en 1950, 5-0 frente a la misma 'Canarinha' en Suiza 1954, 3-0 contra Suecia en 1958 y un 2-0 ante el 'Scratch' en Chile 1962.

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El historial de México en aperturas mundialistas

La tendencia de derrotas consecutivas logró apaciguarse ligeramente cuando el torneo llegó a suelo azteca por primera vez, aunque el grito de victoria tuvo que seguir esperando:

Uruguay 1930: Francia 4-1 México

Brasil 1950: Brasil 4-0 México

Suiza 1954: Brasil 5-0 México

Suecia 1958: Suecia 3-0 México

Chile 1962: Brasil 2-0 México

México 1970: México 0-0 URSS

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

México/EE.UU./ Canadá 2026: México - Sudáfrica

En 1970, el Coloso de Santa Úrsula atestiguó un tenso empate sin goles frente a la Unión Soviética. Cuarenta años más tarde, en Johannesburgo durante Sudáfrica 2010, un gol agónico de Rafael Márquez rescató el 1-1 ante los Bafana Bafana.

Con un saldo previo de cinco derrotas y dos empates, el combinado nacional finalmente saldó la deuda con su historia. El colosal escenario del Azteca vibró con un resultado que no solo sacude casi un siglo de estadísticas adversas, sino que llena de total optimismo el camino del Tri en su Copa del Mundo.