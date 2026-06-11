Récord Mexicano: Gilberto Mora Se Convierte en el Jugador Más Joven del Mundial 2026

El centrocampista mexicano se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes de la historia en participar del torneo

Gilberto Mora durante un partido con la Selección MexicanaFoto: Reuters

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¡Histórico! Gilberto Mora, con solo 17 años, entra al Libro de Récords en el Mundial 2026. Descubre cómo este joven talento mexicano hizo historia en el debut contra Sudáfrica.

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