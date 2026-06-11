Récord Mexicano: Gilberto Mora Se Convierte en el Jugador Más Joven del Mundial 2026

Hoy en el minuto 65, Gilberto Mora, hizo gala con su debut con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. No solo encendió la pasión de la afición en el país, sino que dejó una marca imborrable en la historia del futbol nacional. La gran joya del balompié azteca, Gilberto Mora, hizo su debut oficial frente a Sudáfrica para consolidar un hito sin precedentes para el deporte de nuestro país.

Con apenas 17 años y 240 días, el mediocampista mexicano no mostró temor ante el escenario más imponente del planeta. Al pisar el césped en este partido inaugural, Mora rompió esquemas y se metió de lleno en los libros de historia de la FIFA, transformándose oficialmente en el sexto jugador más joven de todos los tiempos en disputar un encuentro en una Copa del Mundo. Su visión de juego dejó en claro por qué recibió el voto de confianza en el torneo más importante de su carrera.

Los jugadores más jóvenes en jugar un Mundial

El balompié de selecciones ha visto debutar a verdaderas leyendas a edades increíblemente tempranas. A continuación, te presentamos el selecto grupo de los diez futbolistas con menor edad en registrar minutos en la historia de la máxima justa mundialista: