Récord Mexicano: Gilberto Mora Se Convierte en el Jugador Más Joven del Mundial 2026

Hoy en el minuto 65, Gilberto Mora, hizo gala con su debut con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. No solo encendió la pasión de la afición en el país, sino que dejó una marca imborrable en la historia del futbol nacional. La gran joya del balompié azteca, Gilberto Mora, hizo su debut oficial frente a Sudáfrica para consolidar un hito sin precedentes para el deporte de nuestro país.
Con apenas 17 años y 240 días, el mediocampista mexicano no mostró temor ante el escenario más imponente del planeta. Al pisar el césped en este partido inaugural, Mora rompió esquemas y se metió de lleno en los libros de historia de la FIFA, transformándose oficialmente en el sexto jugador más joven de todos los tiempos en disputar un encuentro en una Copa del Mundo. Su visión de juego dejó en claro por qué recibió el voto de confianza en el torneo más importante de su carrera.
Los jugadores más jóvenes en jugar un Mundial
El balompié de selecciones ha visto debutar a verdaderas leyendas a edades increíblemente tempranas. A continuación, te presentamos el selecto grupo de los diez futbolistas con menor edad en registrar minutos en la historia de la máxima justa mundialista:
Norman Whiteside (Irlanda del Norte) - 17 años y 40 días - España 1982
Samuel Eto’o (Camerún) - 17 años y 98 días - Francia 1998
Femi Opabunmi (Nigeria) - 17 años y 100 días - Corea del Sur/Japón 2002
Salomon Olembe (Camerún) - 17 años y 184 días - Francia 1998
Pelé (Brasil) - 17 años y 234 días - Suecia 1958
Gilberto Mora (México) - 17 años y 240 días - México/EE.UU./Canadá 2026
Bartholomew Ogbeche (Nigeria) - 17 años y 244 días - Corea del Sur/Japón 2002
Rigobert Song (Camerún) - 17 años y 353 días - Estados Unidos 1994
Youssoufa Moukoko (Alemania) - 18 años y 3 días - Qatar 2022
Garang Kuol (Australia) - 18 años y 69 días - Qatar 2022