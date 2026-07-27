¿Quién es el Primer Nominado de La Casa de los Famosos México 2026?

La primera noche dentro de La Casa de los Famosos México 2026 ya dejó al primer habitante en la cuerda floja. A pocas horas de haber comenzado la convivencia, los participantes enfrentaron su primera gala de nominación, en la que tuvieron que elegir a algunos de sus compañeros para ponerlos en riesgo de abandonar la competencia.

La tensión comenzó a crecer dentro de la casa cuando llegó el momento de conocer el resultado de las primeras votaciones. Con apenas un rato de convivencia, los 18 habitantes tuvieron que tomar decisiones que podrían marcar desde ahora sus relaciones y estrategias para el resto de la temporada.

El primer nominado es Aldo Rendón. El participante quedó en riesgo de abandonar el reality tras la primera nominación de la temporada. Ahora, su permanencia dependerá de la decisión del público, mientras el resto de los habitantes comienza a definir sus alianzas y estrategias dentro de la casa.