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¿Quién es el Primer Nominado de La Casa de los Famosos México 2026?

La cuarta temporada del reality arrancó con nuevas reglas, 18 habitantes y una casa renovada que promete cambiar la convivencia entre los participantes.

NOMINADOLa tensión comenzó a crecer dentro de la casa cuando llegó el momento de conocer el resultado de las primeras votaciones. Foto: Las Estrellas.

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¡Inicia la tensión en La Casa de los Famosos México 2026! Aldo Rendón es el primer nominado. ¿Podrá el público salvarlo? Descubre cómo las nuevas reglas y habitaciones cambian el juego.

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