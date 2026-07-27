Yanet García: ¿Quién Es el Novio de la Habitante de La Casa de los Famosos 2026?

Yanet García es una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, reality en el que comparte espacio con otras figuras de la televisión, las redes sociales y el entretenimiento. La regiomontana ganó popularidad en México por su trabajo como conductora del segmento del clima en televisión y, con el paso de los años, amplió su carrera hacia el modelaje, la actuación y la creación de contenido digital.

Con su entrada al programa, también ha despertado interés su vida personal, particularmente su situación sentimental. Actualmente, Yanet García no tiene novio y se encuentra soltera. La propia conductora ha hablado sobre esta etapa de su vida y, hasta ahora, no ha presentado públicamente a una nueva pareja.

¿Quiénes han sido las parejas de Yanet García?

Uno de los romances más conocidos de Yanet García fue el que mantuvo con Doug “Censor” Martin, jugador profesional de videojuegos y creador de contenido estadounidense. La relación tuvo una amplia exposición en redes sociales y llegó a su fin después de varios años.

Más adelante, García inició una relación con Lewis Howes, empresario y conferencista estadounidense. El noviazgo comenzó en 2019 y ambos compartieron parte de su vida en redes sociales. La relación terminó en 2021, después de aproximadamente dos años.

Desde entonces, Yanet García ha mantenido una postura más reservada respecto a su vida amorosa. Ahora, su participación en La Casa de los Famosos México 2026 permitirá al público conocer una faceta distinta de la conductora, quien llega al reality sin una relación sentimental pública.

Por el momento, la respuesta a quién es el novio de Yanet García es sencilla: la habitante de La Casa de los Famosos México 2026 está soltera. Cualquier cambio en su situación sentimental podría convertirse en uno de los temas que sigan los espectadores durante la temporada.