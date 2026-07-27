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Yanet García: ¿Quién Es el Novio de la Habitante de La Casa de los Famosos 2026?

La conductora y modelo es una de las figuras que forman parte de la nueva temporada del reality show, donde vuelve a estar bajo los reflectores.

Yanet García, integrante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos. Foto: X @LaCasaFamososMxYanet García, integrante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos. Foto: X @LaCasaFamososMx

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