Pánico en la Feria de Chalco: Juego Mecánico Se Atora en las Alturas con Cupo Lleno

Una falla mecánica en una atracción de la Feria de Chalco provocó momentos de tensión entre los asistentes la tarde de este domingo, luego de que una torre de caída libre se atoró en las alturas con su cupo totalmente lleno.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 5:30 p.m. y derivó en la movilización de los servicios de emergencia tras las múltiples alertas emitidas por los ciudadanos presentes en el recinto festivo.

El juego mecánico involucrado en el percance corresponde a una estructura vertical tipo caída libre que detuvo abruptamente su funcionamiento habitual cuando la góndola de pasajeros se encontraba en la parte superior del riel.

Todos los asientos ocupados

En ese momento, la atracción operaba a su máxima capacidad, de modo que todos los asientos estaban ocupados por personas que permanecieron suspendidas e inmóviles a una considerable altura durante varios minutos.

A través de un video se observa con detalle la situación en el lugar de los hechos. En las imágenes se aprecia la góndola inmóvil cerca de la cúspide mientras trabajadores del equipo de la atracción escalan manualmente la torre metálica para alcanzar la parte superior del mecanismo, apoyándose en la estructura para llevar a cabo las labores destinadas a destrabar el sistema.

El Cuerpo de Bomberos de Chalco informó que acudió al sitio tras recibir el reporte formal sobre el juego mecánico atorado. Al arribar al lugar de la emergencia, los elementos constataron que el propio personal de la atracción ya realizaba las maniobras para liberar la estructura, motivo por el cual permanecieron en la zona de manera preventiva para coordinar la seguridad y brindar apoyo inmediato en caso de ser necesario.