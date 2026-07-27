Accidentes

Pánico en la Feria de Chalco: Juego Mecánico Se Atora en las Alturas con Cupo Lleno

Un desperfecto en la torre de caída libre dejó a decenas de personas varadas a varios metros de altura; personal de la atracción tuvo que trepar para liberarlos mientras bomberos resguardaban la zona.

Falla Juego Mecánico. Foto: Feria Chalco 2026Falla Juego Mecánico. Foto: Feria Chalco 2026

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