Se Incendia Camioneta por Presunta Falla Mecánica en Ciudad Juárez

La tarde de este 26 de julio se registró el incendio de una camioneta sobre la avenida Rafael Pérez Serna, a un costado del parque El Chamizal, en Ciudad Juárez, presuntamente a causa de una falla mecánica.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la camioneta, utilizada para transportar sillas y brinca brincas de renta, circulaba por la avenida mencionada cuando comenzó a salir fuego del área del motor.

Cuatro personas lograron ponerse a salvo.

En la unidad viajaban cuatro personas, quienes lograron descender a tiempo antes de que el vehículo fuera consumido por las llamas. Como resultado del incidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de emergencia para resguardar el área, mientras personal del Heroico Cuerpo de Bomberos logró sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran al resto de la camioneta.