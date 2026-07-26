Accidentes

Se Incendia Camioneta por Presunta Falla Mecánica en Ciudad Juárez

Una camioneta se incendió sobre la Av. Rafael Pérez Serna; los cuatro tripulantes lograron ponerse a salvo.

Bomberos sofocaron el incendioBomberos sofocaron el incendio. Foto: N+

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Una camioneta se incendia en Ciudad Juárez debido a una falla mecánica. Afortunadamente, los cuatro tripulantes están a salvo. Conoce los detalles de este suceso.

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