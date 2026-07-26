Se Descarrila Tren en el Ejido Cuauhtémoc en Naco, Sonora; Autoridades Realizan Operativo
Un tren se descarrilo en el Ejido Cuauhtémoc en Naco, Sonora. Autoridades realizan operativo.
Un tren se descarrilo en el Ejido Cuauhtémoc en Naco, Sonora. Autoridades realizan operativo.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora confirmó que se registró un descarrilamiento de tren en el Ejido Cuauhtémoc de Naco, sin que de momento se reportaran personas lesionadas.
Se informó que las autoridades competentes mantienen la atención del incidente y realizan labores de evaluación, monitoreo y control en la zona, ya que se reportó el derrame de líquidos tóxicos que eran transportados y se activó el protocolo correspondiente.
Protección Civil Estatal informó que el área permanece bajo resguardo preventivo, mientras continúan las acciones técnicas para la recuperación del producto que se transportaba y la verificación de las condiciones de seguridad en la zona.
El Ejido Cuahutemoc de Naco se localiza a poco más de 40 kilómetros de la ciudad de Cananea, Sonora, por la carretera Federal que conduce hacia Agua Prieta.