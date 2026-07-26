Accidentes

Se Descarrila Tren en el Ejido Cuauhtémoc en Naco, Sonora; Autoridades Realizan Operativo

Un tren se descarrilo en el Ejido Cuauhtémoc en Naco, Sonora. Autoridades realizan operativo.

Tren Descarriló en Naco, SonoraTren Descarriló en Naco, Sonora. Foto: Soy Cobre
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+