Accidentes

Muere Hombre en Accidente Vial en Ciudad Juárez; Presunto Responsable Intentó Huir

Un hombre que presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol omitió la luz roja de un semáforo y chocó contra un vehículo, cuyo conductor perdió la vida.

Víctima murió tras quedar prensadaVíctima Murió Tras Quedar Prensada. Foto: N+

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Accidente en Ciudad Juárez: conductor ebrio omite semáforo y causa la muerte de un hombre. El responsable fue detenido al intentar huir.

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