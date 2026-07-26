Muere Hombre en Accidente Vial en Ciudad Juárez; Presunto Responsable Intentó Huir

La mañana de este 26 de julio se registró un accidente vial en el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y De la Raza, en Ciudad Juárez, el cual dejó como saldo un hombre sin vida y otro más detenido.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el conductor de un automóvil blanco circulaba sobre la Av. de la Raza a exceso de velocidad y presuntamente bajo los influjos del alcohol cuando, al llegar al cruce con la Av. Plutarco Elías Calles, omitió un semáforo, impactando un vehículo gris que contaba con la preferencia de paso.

Tras el impacto, el vehículo gris fue proyectado hacia el estacionamiento de un supermercado. Como consecuencia del choque, el conductor murió de manera instantánea al sufrir un fuerte golpe en la cabeza y quedar prensado al interior de la unidad.

Responsable Intentó Huir

De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable intentó huir a pie, abandonando su vehículo en el lugar del accidente; sin embargo, fue detenido metros más adelante por agentes que se encontraban en la zona.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al sitio para resguardar el área y realizar el peritaje correspondiente. Asimismo, fue necesaria la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos para liberar el cuerpo de la víctima.

Víctima Permanece Sin Identificar

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.