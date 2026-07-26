Madre Da a Luz a su Bebé en Patio de Hospital en Veracruz; Le Habían Recomendado Salir a Caminar

En Oluta, al sur de Veracruz un mujer tuvo a su bebé en la plazoleta del Hospital Regional Miguel Alemán González, luego de que no alcanzara a ingresar al área de atención médica antes del parto.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 25 de julio cuando la mujer, de aproximadamente 26 años de edad, había recibido la recomendación de caminar mientras esperaba ser atendida, sin embargo, minutos después inició el trabajo de parto y dio a luz afuera del hospital.

Según las versiones el bebé cayó al pavimento al momento del nacimiento, por lo que el padre solicitó ayuda de manera inmediata, y en una silla de ruedas se llevaron a la madre para su revisión y al recién nacido un camillero lo trasladó al área de urgencias, donde recibió atención médica.

Hasta el momento, la dirección del hospital no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.

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