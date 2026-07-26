Salud

Madre Da a Luz a su Bebé en Patio de Hospital en Veracruz; Le Habían Recomendado Salir a Caminar

En Oluta, una mujer dio a luz en el patio de las instalaciones del Hospital Regional Miguel Alemán al sur de la entidad Veracruzana.

Fachada Hospital General de Oluta, donde mujer dio a luz en el patioFachada Hospital General de Oluta, donde mujer dio a luz en el patio. Foto: Google Maps

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En Oluta, Veracruz, una mujer da a luz en el patio del hospital. El bebé fue trasladado de urgencia tras caer al suelo. Información en desarrollo sobre este inusual suceso.

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