Sheinbaum Celebra el Tercer Lugar de Isaac del Toro en el Tour de Francia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó al ciclista mexicano Isaac del Toro por el tercer lugar que obtuvo en el Tour de Francia, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X este domingo 26 de julio de 2026.

En la publicación, Sheinbaum calificó el resultado como un hito para el ciclismo nacional.

"Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de Francia".

Del Toro es el primer mexicano en subir al podio de esa competencia y lo posiciona como el ciclista más destacado del momento.

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De acuerdo con la clasificación general final del domingo, Del Toro, del equipo UAE Team Emirates XRG, terminó la competencia con un tiempo de 9 minutos 42 segundos detrás del ganador, el esloveno Tadej Pogačar, quien completó el recorrido en 73 horas 56 minutos 26 segundos. El belga Remco Evenepoel se ubicó en el segundo puesto, a 6 minutos 26 segundos del líder.

Clasificación general final

Tadej Pogačar (Eslovenia, UAE Team Emirates XRG) — 73h 56m 26s. Remco Evenepoel (Bélgica, Red Bull-Bora-hansgrohe) — +6:26. Isaac del Toro (México, UAE Team Emirates XRG) — +9:42. Paul Seixas (Francia, Decathlon CMA CGM) — +11:56. Lenny Martinez (Francia, Bahrain Victorious) — +13:02.

Sheinbaum añadió un mensaje directo dirigido al ciclista, en el que expresó reconocimiento a su desempeño en nombre del país.

"México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos".