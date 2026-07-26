Política

Sheinbaum Celebra el Tercer Lugar de Isaac del Toro en el Tour de Francia

Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al ciclista Isaac del Toro por su tercer lugar en el Tour de Francia 2026

Sheinbaum Celebra el Tercer Lugar de Isaac del Toro en el Tour de Franciasaac Del Toro, del equipo UAE Team Emirates XRG, reacciona en el podio tras ganar el maillot blanco en el Tour de Francia. Foto: Reuters

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