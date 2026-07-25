Política

Sheinbaum Anuncia 10 Nuevas Preparatorias y Refuerzo de la Guardia Nacional en Cuautla

La presidenta informó que reforzará la seguridad y la oferta educativa en el municipio, además de dar seguimiento a las acciones dentro de tres meses

Sheinbaum Anuncia 10 Nuevas Preparatorias y Refuerzo de la Guardia Nacional en Cuautla. Foto: Gobierno de MéxicoSheinbaum Anuncia 10 Nuevas Preparatorias y Refuerzo de la Guardia Nacional en Cuautla. Foto: Gobierno de México

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¡Atención Cuautla! Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional y se construirán 10 preparatorias públicas. Sheinbaum promete seguimiento en 3 meses.

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