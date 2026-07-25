Sheinbaum Anuncia 10 Nuevas Preparatorias y Refuerzo de la Guardia Nacional en Cuautla

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un reforzamiento de la estrategia de seguridad en Cuautla, Morelos, luego de la detención del alcalde Jesús Corona Damián, investigado por presuntos vínculos con grupos delictivos. Durante su visita al estado, también adelantó acciones para ampliar la oferta educativa y generar oportunidades para los jóvenes del municipio.

Sheinbaum explicó que, tras la captura del presidente municipal, instruyó el despliegue de un equipo del Gobierno de México para trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y atender la situación de seguridad en Cuautla.

"Recientemente se detuvo al presidente municipal porque la Fiscalía General de la República encontró nexos del presidente municipal con grupos delictivos. Di la instrucción, después de que ocurrió esta detención, de que viniera un equipo grande del Gobierno de México para coordinarse con el Gobierno del estado para atender a los habitantes de Cuautla y garantizar la paz y la seguridad", señaló.

Anuncian más preparatorias y programas para jóvenes

La mandataria reconoció que aún existen retos en materia de seguridad, pero aseguró que su administración dará seguimiento permanente a las acciones implementadas en el municipio.

Como parte de las medidas para atender las causas de la violencia, explicó que detectó un déficit de planteles públicos de educación media superior.

"Pregunté cuántas preparatorias públicas había y me dijeron que solo había cinco preparatorias públicas y más de 50 privadas. Eso quiere decir que hay demanda, pero no suficientes preparatorias públicas", comentó.

Ante este panorama, informó que dio instrucciones al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para construir 10 preparatorias Margarita Maza en Cuautla.

Además, indicó que se buscará ampliar el acceso de los jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades de empleo y capacitación.

En materia de seguridad, Sheinbaum ordenó incrementar la presencia de la Guardia Nacional en el municipio y aseguró que dará seguimiento personal a los avances.

"Voy a regresar a Cuautla en tres meses para ver cómo vamos", afirmó.

¿Cuándo fue detenido el alcalde de Cuautla?

El 30 de mayo, Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, fue detenido en Acapulco, Guerrero, durante un operativo federal derivado de investigaciones en su contra. Permanecía prófugo de la justicia y enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud.