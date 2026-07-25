Matan a Encargado de la Casa del Migrante de Tepeojuma en Izúcar de Matamoros, Puebla

La mañana de este sábado 25 de julio de 2026 se reportó el homicidio de un hombre quien habría sido atacado con un arma de fuego en el municipio poblano de Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mortal era Roger “N”, encargado de la Casa del Migrante en Tepeojuma, quien había acudido a la demarcación para las fiestas de Santiago Apóstol.

Asesinan a Roger “N” encargado de la Casa del Migrante de Tepeojuma en Izúcar de Matamoros, Puebla

Fue aproximadamente a las 07:00 horas cuando vecinos del municipio de Izúcar de Matamoros escucharon detonaciones de arma de fuego, mismas que privaron de la vida a un hombre identificado como Roger “N”.

La víctima fue identificada como Roger “N” encargado de la Casa del Migrante en Tepeojuma, quien había ido con su familia al templo de la comunidad para las fiestas de Santiago Apóstol.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal que acordonaron la zona a espera de la llegada de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para realizar el levantamiento de cuerpo.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer si el sujeto que asesinó a Roger “N” ya fue detenido, a la espera de que en próximos minutos de un informe detallado sobre lo ocurrido.

Sentencian a José Orlando “N” por feminicidio de su pareja en la ciudad de Puebla

El pasado 24 de julio se dio a conocer la sentencia de más de 47 años de prisión contra José Orlando “N” por el delito de feminicidio contra su pareja sentimental en la ciudad de Puebla.

Se acreditó que durante la madrugada del 17 de abril de 2020, al interior de un domicilio de la colonia SNTE, en la ciudad de Puebla, el hoy sentenciado agredió físicamente a su pareja en diversas partes del cuerpo y posteriormente la privó de la vida mediante estrangulamiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aseguran Inmueble por Hallazgo de un Hombre Asesinado durante la Madrugada en Puebla

Después de los hechos, Orlando “N” y/o José Orlando “N” sacó el cuerpo del inmueble, lo arrastró hacia la vía pública y lo abandonó en el camellón frente a su domicilio de la misma colonia, para después regresar a su vivienda.

Con información de N+

GMAZ