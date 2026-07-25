Homicidios

Matan a Encargado de la Casa del Migrante de Tepeojuma en Izúcar de Matamoros, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, Roger "N" había acudido al festejo de Santiago Apóstol, cuando fue atacado por un sujeto con un arma de fuego.

Homicidio Balazos Roger N Encargado Casa del Migrante Tepeojuma Izúcar de Matamoros PueblaMuere Baleado Encargado de la Casa del Migrante de Tepojuma en Izúcar de Matamoros, Puebla. Foto: Juan M.

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Violencia en Izúcar de Matamoros: Roger 'N', figura clave de la Casa del Migrante, asesinado durante festividades locales. La policía investiga el caso. Descubre los últimos avances.

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