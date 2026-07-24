Localizan una Persona sin Vida en Cuarto de Hotel del Centro Histórico de Puebla

La tarde de este viernes 24 de julio de 2026 se reportó el hallazgo de una persona sin vida al interior de un hotel ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue localizado al interior del establecimiento ubicado en la calle 3 Poniente, entre las vialidades 3 y 5 Sur en el primer cuadro de la capital poblana.

Hallan a persona sin vida en cuarto de hotel del Centro Histórico de la ciudad de Puebla

La tarde de este viernes una persona fue hallada sin vida al interior de una habitación de hotel ubicado en la calle 3 Poniente entre 3 y 5 Sur en el Centro Histórico de Puebla.

Policías municipales de la capital poblana y elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudieron al establecimiento para investigar el hecho y realizar el levantamiento del cuerpo.

Mientras las autoridades realizaban las diligencias de ley no fue necesario cerrar el hotel. Serán las autoridades quienes determinen si era turista, así como las causas del fallecimiento.

Hallan cuerpo sin extremidades en domicilio de Chietla, Puebla

Fuerte movilización policiaca se registró este mismo viernes en la comunidad de Atencingo, perteneciente al municipio de Chietla en Puebla, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona al interior de un domicilio.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Libertad, en la colonia La Paz, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado desmembrado.

Luego del reporte, elementos de la Policía Municipal de Chietla acudieron al lugar, acordonaron la zona y cerraron la circulación vehicular sobre esa vialidad para preservar los indicios y facilitar las labores periciales.

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ