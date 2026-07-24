Seguridad

Localizan una Persona sin Vida en Cuarto de Hotel del Centro Histórico de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue hallado al interior de una habitación del establecimiento ubicado en la calle 3 Poniente.

Muerto Localizado Interior Cuarto Hotel Calle 3 Poniente Centro Histórico PueblaHallan a una Persona Muerta en Hotel del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Una persona fue encontrada sin vida en un hotel del Centro Histórico de Puebla. Las autoridades aún no emiten un informe oficial. Sigue la noticia para más información.

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