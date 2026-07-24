Detienen a Dos Hombres y una Mujer con Marihuana a Bordo de Mototaxi en Chietla, Puebla

Este viernes 24 de julio de 2026 se dieron a conocer las detenciones de tres personas en posesión de marihuana a bordo de un mototaxi en el municipio poblano de Chietla.

De acuerdo con las autoridades, Jonathan “N”, Mario “N” y Naomi “N” llevaban envoltorios con la sustancia ilícita y dinero en efectivo al interior de la unidad de transporte irregular.

Detienen a tres sujetos con marihuana en mototaxi de Chietla, Puebla

Resultado de las acciones para combatir la distribución de sustancias ilícitas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y la Policía Municipal de Chietla detuvieron a dos hombres y una mujer en posesión de posible marihuana.

Se trata de Jonathan “N”, de 33 años; Mario “N”, de 29 años y Naomi “N”, de 26 años, quienes a bordo de un mototaxi trasladaban una bolsa con hierba verde con características similares al cannabis.

Al interior de la unidad de transporte irregular, las fuerzas estatales y municipales también hallaron envoltorios con sustancias ilícitas, una báscula y dinero en efectivo.

Conforme a protocolo, las tres personas, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Detienen a Huri “N” con más de 80 dosis de droga en colonia Seda Monsanto de la ciudad de Puebla

Derivado de diversas labores policiales en la capital poblana, la SSP Puebla, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvo a un hombre identificado como presunto distribuidor de sustancias.

La intervención que tuvo lugar en la colonia Seda Monsanto, permitió ubicar y detener a Huri “N”, de 29 años, quien se encontraba en posesión de más de 80 dosis de metanfetamina, cristal y piedra, así como de un arma de fuego abastecida con dos cartuchos útiles.

Para evitar su detención, el probable responsable apuntó con un arma de fuego contra las fuerzas de seguridad e impactó una unidad oficial al intentar escapar a bordo de un vehículo blanco.

Con información de N+

GMAZ