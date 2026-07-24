Seguridad

Detienen a Dos Hombres y una Mujer con Marihuana a Bordo de Mototaxi en Chietla, Puebla

Jonathan "N", Mario "N" y Naomi "N" llevaban en la unidad de transporte irregular envoltorios con las sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

Detenidos Dos Hombres Una Mujer Droga Marihuana Mototaxi Chietla PueblaSujetos Transportaban Marihuana en un Mototaxi de Chietla, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Acción policial en Chietla: Jonathan, Mario y Naomi atrapados con marihuana y dinero en un mototaxi. Descubre cómo las autoridades combaten el tráfico de drogas.

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