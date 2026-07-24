Detienen a Sujeto con Casi 40 Dosis de Marihuana y Cristal en Huaquechula, Puebla

La tarde de este jueves 23 de junio de 2026 se dio a conocer la detención de Brayan “N” en posesión de 38 dosis de marihuana y cristal en el municipio poblano de Huaquechula.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido también portaba ilegalmente un arma de fuego y cartuchos útiles al momento del arresto en la junta auxiliar de Cacaloxuchitl.

Detienen a Brayan “N” con 38 dosis de marihuana y cristal en Huaquechula, Puebla

Derivado del reforzamiento de las labores de vigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla detuvo a un hombre por portación de arma de fuego sin licencia y delitos contra la salud.

Durante un patrullaje focalizado en la junta auxiliar de Cacaloxuchitl, elementos de la Policía Estatal detuvieron a Brayan “N”, de 30 años, quien portaba ilegalmente una pistola calibre 22 mm y más de 35 cartuchos útiles.

Además, esta intervención permitió asegurar 38 envoltorios con posible marihuana y con sustancia con características similares al cristal, con lo que las fuerzas estatales evitaron su posible comercialización.

El detenido, junto con el arma de fuego, los cartuchos y la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de profundizar en las indagatorias.

Sentencian a Santiago “N” por portación ilegal de arma de fuego en la ciudad de Puebla

Un juez de Control dictó sentencia condenatoria e impuso una pena de cuatro años de prisión a un sujeto identificado como Santiago "N", luego de acreditar su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la investigación, fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla (SSC) detuvieron al sujeto en la colonia Benito Juárez de la capital.

Al sujeto le aseguraron un arma de fuego con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles, sin que contara con la licencia o autorización correspondiente para su portación.

Con información de N+

GMAZ