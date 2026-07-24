Seguridad

Detienen a Sujeto con Casi 40 Dosis de Marihuana y Cristal en Huaquechula, Puebla

Brayan "N" fue detenido con la droga y una pistola en Cacaloxuchitl junta auxiliar del municipio poblano ubicado en el Valle de Atlixco.

Detenido Brayan N 38 Dosis Droga Marihuana Cristal Cacaloxuchitl Huaquechula PueblaDetienen a Sujeto con Droga y un Arma de Fuego en Huaquechula, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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La SSP de Puebla detiene a Brayan 'N' con 38 dosis de marihuana y cristal, y un arma ilegal en Huaquechula. Descubre cómo se evitó su comercialización.

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