Dan de Baja a Policía Estatal de Coahuila tras Denuncia por Presunto Intento de Extorsión

Un usuario de redes sociales exhibió el presunto intento de extorsión que sufrió por parte de un elemento de la Policía Estatal de Coahuila, durante una revisión vial.

Según el testimonio, el o los agentes presuntamente le pidieron tres mil pesos para que evitara una multa de tránsito, sin embargo, les entregaron 700 pesos.

En el mismo momento, al ver que los estaban grabando y ante la advertencia de denunciarlos, el policía optó por devolver el dinero, para que borraran el video.

Trascendió que, ante la publicación y denuncia, el elemento que aparece fue dispuesto y dado de baja por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública.

Detienen a presuntos extorsionadores en aeropuerto Francisco Sarabia en Torreón

El pasado 21 de julio, en un operativo conjunto de autoridades estatales, municipales y federales, permitió la detención de cuatro personas personas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón, luego de que fueran relacionadas con un presunto caso de fraude telefónico y extorsión.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó que, tras las primeras indagatorias, se determinó que dos de los detenidos no tuvieron participación en los hechos. Asimismo, se estableció que otras dos personas pertenecían a una empresa de seguridad privada, por lo que se descartó un secuestro y se confirmó que el caso estaba vinculado con un fraude telefónico. Las investigaciones continuan para esclarecer el caso.