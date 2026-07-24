Seguridad

Dan de Baja a Policía Estatal de Coahuila tras Denuncia por Presunto Intento de Extorsión

Un elemento de la Policía Estatal de Coahuila fue dado de baja por un presunto intento de extorsión.

Dan de Baja a Policía Estatal de Coahuila tras Denuncia por Presunto Intento de ExtorsiónEl policía presuntamente pidió dinero para evitar una infracción vial. Foto Ilustrativa: N+

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Policía de Coahuila dado de baja tras intento de extorsión en revisión vial. El agente devolvió el dinero al ser grabado. Conoce más sobre este caso.

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