Sociedad

¿Apagón Eléctrico? CFE Anuncia Corte de Luz en Estas Zonas de México Desde Hoy 23 Julio 2026

CFE dio a conocer que por labores de mantenimiento interrumpirá el servicio eléctrico a partir de la noche de este jueves 23 de julio

Foco eléctricoCFE interrumpirá el servicio eléctrico en Galeana, Nuevo León. Foto: Pexels

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CFE interrumpirá el servicio eléctrico por unas horas desde las 10 p.m. de hoy. ¿Tu zona está en la lista?

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