Sociedad ¿Apagón Eléctrico? CFE Anuncia Corte de Luz en Estas Zonas de México Desde Hoy 23 Julio 2026 CFE dio a conocer que por labores de mantenimiento interrumpirá el servicio eléctrico a partir de la noche de este jueves 23 de julio CFE interrumpirá el servicio eléctrico en Galeana, Nuevo León. Foto: Pexels Destacado CFE interrumpirá el servicio eléctrico por unas horas desde las 10 p.m. de hoy. ¿Tu zona está en la lista? Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 23 jul 2026 | 20:17 CST Actualizado hace 4 horas

¿Apagón Eléctrico 2026? CFE Anuncia Corte de Luz en Estas Zonas de México a Partir de Hoy

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará un corte de energía por labores de mantenimiento. Te decimos qué puntos serán afectados por la interrupción del servicio.

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CFE cortará la luz por mantenimiento

En un comunicado, CFE informó sobre la realización de labores de mantenimiento en la red eléctrica por lo que habrá interrupción del servicio en algunas zonas de la República.

El corte iniciará a las 22:00 horas de este jueves 23 de julio y se espera que termine a las 2:00 de la madrugada del viernes 24 de julio 2026. Es decir, una duración total de cuatro horas.

Al respecto en el comunicado se lee:

“La CFE realizará labores preventivas de mantenimiento con líneas desenergizadas por seguridad del personal y de la población en general, así como para evitar afectaciones en la red eléctrica”.

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¿Dónde se interrumpirá la energía eléctrica esta noche?

La Comisión Federal de Electricidad, informó que los cortes se realizarán exclusivamente en el municipio de Galeana, en Nuevo León.

Las comunidades que se verán sin luz a partir de las 22:00 horas de hoy, son:

San Roberto

Entronque San Roberto

El Camuco

La Leona

San José de Raíces

El Refugio de los Ibarra

Presa de Gámez

Ejido El Potosí

Ejidos Positos

Cualquier duda o aclaración puede reportarse al número 071. CFE ha señalado que el servicio eléctrico se reanudará en cuanto terminen las labores de mantenimiento en las líneas.