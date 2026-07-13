JAD Anuncia Corte de Agua en Matamoros por Trabajos de CFE: Lista Colonias Afectadas

La JAD informó la suspensión temporal del servicio de agua potable en las colonias abastecidas por la Planta Potabilizadora No. 1

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Interrupción de agua en Matamoros: JAD detiene suministro por trabajos de CFE. Se espera restablecimiento en 5 horas. Infórmate sobre el avance.

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