JAD Anuncia Corte de Agua en Matamoros por Trabajos de CFE: Lista Colonias Afectadas

La Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros informó que hoy lunes fue suspendido de manera temporal el suministro de agua potable en las colonias abastecidas por la Planta Potabilizadora No. 1, debido a trabajos de emergencia realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con el organismo operador, la interrupción del servicio eléctrico comenzó a las 12:50 horas, luego de que la CFE atendiera un cortocircuito en una línea de 15 kilowatts, situación que obligó a detener la operación de la planta potabilizadora.

Servicio de Agua Potable en Matamoros se Restablecerá en Cinco Horas

Como consecuencia, las colonias que dependen de la Planta Potabilizadora No. 1 permanecen sin suministro de agua potable mientras se realizan las labores de reparación.

La JAD estimó que el servicio podría restablecerse en un plazo aproximado de cinco horas, una vez que concluya la intervención de la CFE y la planta reanude su funcionamiento.

El organismo pidió comprensión a la ciudadanía por las afectaciones ocasionadas e indicó que el servicio se normalizará de manera gradual tras el restablecimiento de la energía eléctrica.