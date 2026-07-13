SpaceX Prepara el Lanzamiento 13 de Starship: Fecha, Hora y Qué Probarán

La empresa aeroespacial SpaceX prepara el décimo tercer lanzamiento de prueba del vehículo Starship/Super Heavy. SpaceX informó, a través de su página de Internet, que el lanzamiento está programado para este jueves 16, en sus instalaciones, ubicadas en Starbase, Texas, cerca de la frontera con México.



La ventanilla de lanzamiento abrirá a las 5:45 de la tarde y tendrá una duración de 90 minutos, es decir, a partir de la hora marcada habrá 90 minutos de plazo para realizar la prueba. En esta ocasión volverán a lanzarse los vehículos Starship y Super Heavy V3, los cuales son los prototipos más recientes de la serie Starship.

The path to launch is filled with obstacles and success is only possible through the tireless efforts of many working together towards a common goal. “Critical Path” continues the ongoing Starship series, following SpaceX engineers through the final days before launch of the… pic.twitter.com/BSQsDO8VLf — SpaceX (@SpaceX) July 10, 2026

Super Heavy Retornará y Caerá en Algún Punto del Golfo de México

Entre otros detalles, la prueba consistirá en lograr un lanzamiento exitoso del propulsor Super Heavy, el cual retornará y deberá amerizar en un punto de aterrizaje en el Golfo de México.

El vehículo Starship V3 será sometido a varias pruebas y terminará su recorrido en el océano Índico.

El lanzamiento de prueba incluirá el despliegue de 20 satélites Starlink V3. Esta prueba permitirá evaluar correcciones de fallas ocurridas en el lanzamiento anterior.