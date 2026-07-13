SpaceX Prepara el Lanzamiento 13 de Starship: Fecha, Hora y Qué Probarán

SpaceX ya tiene fecha para el vuelo de prueba número 13 de Starship. Se esperan nuevas maniobras y el despliegue de 20 satélites Starlink.

SpaceX Prepara el Lanzamiento 13 de Starship: Fecha, Hora y Qué ProbaránFoto: @SpaceX

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SpaceX se prepara para el lanzamiento 13 del Starship desde Starbase, Texas. Conoce los detalles de las maniobras y el despliegue de 20 satélites Starlink.

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